В восьмой раз в Норильске прошёл турнир памяти Ильшата Аюпова

Ильшата Мавлеткуловича не стало восемь лет назад, и тогда же его одноклубники, тренеры Olymp, организовали турнир его памяти: на протяжении нескольких лет врач серьёзно занимался карате.

В этом году соревнования проводились в восьмой раз. Несколько раз они отменялись и переносились, были под угрозой срыва, но в итоге их удалось провести.

– Мы рады, что эта традиция не прервалась, нам важно таким образом почтить память нашего дорогого друга, одноклубника и уважаемого в городе детского врача Ильшата Аюпова. Спасибо всем ребятам, не испугавшимся мороза и принявшим в соревнованиях участие. Отдельная благодарность — управлению по спорту администрации Норильска за помощь в организации турнира, — отметил Алексей Нуркенов, директор клуба, в прошлом — тренер Ильшата Аюпова.

В этом году соревнования длились рекордно мало — лишь несколько часов, их участниками стали около полусотни ребят 12–13 и 14–15 лет. Принимающей площадкой выступил БОКМО. По итогам выступлений в своих возрастных категориях ряд спортсменов получат следующие спортивные разряды, поскольку турнир имеет статус официальных городских соревнований.