В выходные на татами состязались норильские каратисты

В открытом первенстве спортшколы единоборств приняли участие, кроме собственных воспитанников, каратисты клубов «Олимп», «Тигр-шотокан», «Союз», «Легион», всего порядка 80 участников, 25 из которых - девочки, рассказал главный судья соревнований Александр Сечкин. Соревновались ребята в четырёх возрастных категориях: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет в ката и кумитэ.

- Соревнования прошли хорошо, могу даже сказать в дружеской атмосфере. Ребят поддерживали родители, хотя мы ввели ограничение: на одного спортсмена – один человек из группы поддержки. Главное, чего мы хотели добиться этим турниром – расширить соревновательный опыт ребят, а также подтвердить кандидатуры спортсменов, которые предварительно были отобраны для участия в первенстве края и Сибирского федерального округа, пояснил главный судья. Лидеры подтвердили свои места в команде.

На будущее первенство края Норильск представит серьёзную команду – 22 человека (по 11 спортсменов от тренеров Александра Сечкина и Алексея Нуркенова). Соревнования пройдут по всем возрастам. А последующее первенство СФО – только среди спортсменов 10-11 и 12-13 лет.

Александр Сечкин добавил, что в крае наши спортсмены рассчитывают войти в медальный зачёт, в том числе – завоевать первые места в своих категориях. Перспективы на СФО пока более неопределённые, поскольку федеральный округ подразумевает бОльшую конкуренцию.

- Но мы в любом случае будем готовиться и покажем себя достойно, я не сомневаюсь, - заключил он.