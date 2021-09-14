В выходные определились финалисты Кубка «Заполярной Правды» по футболу

В первой паре фаворитом игры выступал «Туран», но в основное время матча победителя не выявили. Интересно, что за 90 минут зрители так и не увидели голов, поэтому последовала серия пенальти. Здесь везучими оказались игроки «Турана» (3:1), так что именно эта команда вышла в финал.

— Сказался конец сезона, многие команды выступают в усечённом составе. В «Туране» именно так и произошло: некоторые из основных игроков улетели в отпуск, кто-то травмирован либо просто был на работе. Потому команда, конечно, фаворит. Напомню, она нынешним летом стала обладателем Кубка города и победителем чемпионата Норильска, но по составу в этот раз были трудности. Тем не менее, ребята сумели победить, — отметил главный судья турнира Наил Гусейнов.

В следующем матче сошлись СКГМИ и «Металлист».

Надо сказать, что СКГМИ пришлось чуть легче — они сразу вышли в полуфинал, поскольку их противник — команда «Алания», многократный обладатель Кубка "Заполярной Правды", в этом году снялась с соревнований из-за неполного состава. Но это не помогло: СГКМИ уступил один мяч — и победа у «Металлиста» со счётом 3:2, что обеспечило ему выход в финал.

— Очень упорная была борьба на поле, но «Металлист» оказался удачливее в этот день, — отметил главный судья Кубка. — Финал ожидается очень интересным. «Туран» в этом сезоне выиграл всё, что возможно, осталось сделать победный хед-трик и взять Кубок "Заполярной Правды", думаю, соберутся и приложат все усилия.

Что до игры НУР — СГКМИ, то тут предсказать результат сложнее — лидера в паре нет, поэтому ожидается серьёзная борьба.

— Игра будет жёсткой, я уверен. Команды не уступают друг другу, полагаю, кто первый гол забьёт, тот и выиграет, как это часто бывает, — резюмировал Наил Гусейнов.

Так что, дорогие болельщики, собираемся 18 сентября на "Заполярнике" и узнаём всё первыми! В этот день состоятся:

в 12.00 — матч за 3-4-е места, в котором на поле выйдут НУР и СГКМИ;

в 14.00 — финальная игра Кубка, сыграют «Туран» и «Металлист»;

в 16.00 — церемония награждения лучших команд и игроков летнего сезона.

Финальные игры и награждение пройдут при любой погоде.

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