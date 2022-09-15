В здоровых традициях

История основания Всероссийского дня бега берёт начало ещё в 2004 году: тогда в 21 городе России состоялось первое массовое мероприятие «Кросс нации» — спорт против террора». Тогда же прошёл символичный забег на 2012 метров в поддержку проведения Олимпиады 2012 года в Москве. Первый праздник собрал почти 100 тысяч человек и так понравился участникам, что его решили проводить каждый год.

В следующем году география проекта расширилась почти вдвое: акция прошла в 45 городах России, в ней участвовали 450 тысяч жителей нашей страны и других государств. Любопытно, что в Москве о начале забега провозгласил не выстрел из стартового пистолета, а бой кремлёвских курантов.

Последние 12 лет в соревнованиях участвуют все 85 регионов страны и более полумиллиона человек от мала до велика. Норильск поддерживает акцию больше 10 лет. «Кросс нации» проводился даже в 2020 году, когда действовали жёсткие антиковидные меры, но тогда решили ограничить число участников в каждом забеге.

В этом году 830 норильчан прошли регистрацию и вышли на старт пяти предложенных к забегу дистанций, которые делились согласно возрастным группам спортсменов: 500 метров бежали мальчики и девочки 10 лет; 1000 метров — 11–12 лет; 2000 метров — юноши и девушки 13–14 лет; 3000 метров — 15–16 лет, а самую большую дистанцию в 4000 метров преодолевали взрослые спортсмены (от 17 лет и старше). Расстояние в 500 метров юные спортсмены пробегали по дорожкам стадиона «Заполярник», а вот спортсменам постарше предстояло преодолеть более сложный маршрут. На дистанции в километр нужно было пробежать вдоль административного корпуса стадиона, затем спуститься к центральным воротам стадиона, далее — спуск по улице Кирова к улице Ломоносова, затем — подъём до вторых ворот стадиона, далее требовалось забежать обратно на стадион и финишировать на беговой дорожке. Тем, кто выбрал расстояние в два километра, нужно было пробежать два круга за трибунами, обогнув здание АБК. Четырёхкилометровый маршрут включал четыре круга по улице. Традиционно участниками забегов стали не только воспитанники спортшкол Норильска и Дудинки, работники бюджетной сферы и «Норникеля», а также остальные горожане, приветствующие спорт.

По итогам забегов традиционно хорошие результаты показали спортсмены–легкоатлеты, лыжники, футболисты и представители других спортивных дисциплин, подтвердив уровень своей подготовки. Не отстали и непрофессионалы, которые старались выложиться на полную. Многие, кстати, серьёзно подошли к мероприятию, начав тренировки на дорожках «Заполярника» задолго до Всероссийского дня бега. Золото с соревнования на четыре километра отправилось в Дудинку, а вот победителями на остальных дистанциях стали норильчане.

Всего в этот день разыграли 30 комплектов наград, а лучшие спортсмены, помимо медалей, были отмечены дипломами и подарками.