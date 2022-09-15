В здоровых традициях
В здоровых традициях
В Норильске прошла акция «Кросс нации».
История основания Всероссийского дня бега берёт начало ещё в 2004 году: тогда в 21 городе России состоялось первое массовое мероприятие «Кросс нации» — спорт против террора». Тогда же прошёл символичный забег на
В следующем году география проекта расширилась почти вдвое: акция прошла в 45 городах России, в ней участвовали 450 тысяч жителей нашей страны и других государств. Любопытно, что в Москве о начале забега провозгласил не выстрел из стартового пистолета, а бой кремлёвских курантов.
Последние 12 лет в соревнованиях участвуют все 85 регионов страны и более полумиллиона человек от мала до велика. Норильск поддерживает акцию больше 10 лет. «Кросс нации» проводился даже в 2020 году, когда действовали жёсткие антиковидные меры, но тогда решили ограничить число участников в каждом забеге.
В этом году 830 норильчан прошли регистрацию и вышли на старт пяти предложенных к забегу дистанций, которые делились согласно возрастным группам спортсменов:
По итогам забегов традиционно хорошие результаты показали спортсмены–легкоатлеты, лыжники, футболисты и представители других спортивных дисциплин, подтвердив уровень своей подготовки. Не отстали и непрофессионалы, которые старались выложиться на полную. Многие, кстати, серьёзно подошли к мероприятию, начав тренировки на дорожках «Заполярника» задолго до Всероссийского дня бега. Золото с соревнования на четыре километра отправилось в Дудинку, а вот победителями на остальных дистанциях стали норильчане.
Всего в этот день разыграли 30 комплектов наград, а лучшие спортсмены, помимо медалей, были отмечены дипломами и подарками.