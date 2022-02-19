Вчера тренер команды по мини-футболу «Норильский никель» отметил юбилей - 50 лет

Тренерская карьера юбиляра началась в 2014 году. Четыре года он был главным тренером клуба «Сибиряк» ( Новосибирск). За это время он дважды приводил команду к бронзовым медалям Суперлиги и к финалу Кубка России, к серебру в Чемпионате России, также клуб впервые в своей истории получил право на участие в Еврокубке - Лиге Чемпионов.

В 2018 году по мнению СМИ Евгений Алексеевич стал лучшим тренером года.

По истечении срока контракта тренер перешёл в МФК «Норильский никель». Под его руководством в сезоне 2019-2020 годов команда стала обладателем Кубка России по мини-футболу.

Благодаря стараниям юбиляра, впереди у клуба ещё множество кубков и побед. Редакция газеты «Заполярная правда» поздравляет Евгения Алексеевича с 50-летием и желает так же уверенно шагать по карьерной лестнице, крепкого здоровья и неугасимого спортивного духа.