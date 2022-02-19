Вечер первых

Традиционно яркое и красочное мероприятие стало главным событием спортивного года. Героев дня поздравил глава города Дмитрий Карасев.

– Сегодня мы чествуем работников спортивной отрасли нашего города, и нам есть чем гордиться. Судя по тому количеству наград, что сегодня найдут своих обладателей, можно сделать вывод, что в Норильске спорт всегда был, есть и будет. Прежде всего это ваша заслуга, ведь именно вы своим ежедневным трудом и упорством добиваетесь высоких наград, о которых знают далеко за пределами нашего региона и даже страны. От себя лично и от имени горожан благодарю вас за труд и усердие, за ваши достижения, — обратился к спортсменам градоначальник.

Из рук главы Норильска почётное звание «Мастер спорта Российской Федерации» получила Марина Красовская (пауэрлифтинг, Дворец спорта «Арктика»). Также звание мастер спорта России было присвоено пауэрлифтеру Закирову Эльгизу Акиф оглы, который сегодня находится на соревнованиях и получит свою награду по возвращении в Норильск.

Заместитель председателя Норильского городского Совета депутатов, председатель постоянной комиссии городского Совета по бюджету и собственности Виктор Цюпко также выступил с обращением к собравшимся:

– В 2021 году в спортивную копилку города наши спортсмены внесли больше 400 наград различного достоинства. Это говорит о том, что Норильск не только столица цветной металлургии России, но и город сильных спортсменов. Каждая награда — это ежедневные тренировки, травмы, поражения и победы. Остаётся пожелать спортсменам быть такими же настойчивыми и верными спорту. Ставить себе такую цель, конечной точкой которой может быть только олимпийский триумф. Уверен, что в будущем норильчане и там нас будут представлять.

Несмотря на все ограничения и трудности, которые принёс прошлый год, норильские спортсмены не раз поднимались на спортивный пьедестал, завоёвывая награды не только в городских соревнованиях, но и за пределами Норильска. Каждый, кто в этот вечер находился в зале, прошёл нелёгкий путь к признанию спортивных заслуг и не понаслышке знает о том, как ценна каждая награда, принесённая в общую копилку нашего города. Всего в прошлом году норильские спортсмены завоевали 150 золотых медалей, 120 серебряных и 130 бронзовых. Двое спортсменов получили почётное звание мастера спорта России, 46 являются кандидатами в мастера, 176 стали членами сборной команды Красноярского края, а ещё двое — вошли в сборную России. За прошлый год присвоено 1620 спортивных разрядов по 16 видам спорта.

В этот день спортсменов отметили благодарностью министра спорта РФ, благодарностью губернатора Красноярского края, почётной грамотой и благодарственным письмом министерства спорта Красноярского края, а также Законодательного собрания региона. Лучшими спортсменами года были признаны 25 представителей разных видов спорта. Восемь человек не смогли получить награду лично, поскольку находятся на соревнованиях.

За заслуги перед заполярным спортом в 2021 году в номинации «Спортивное признание года» были награждены двое тренеров. Одна из них — Светлана Плохова, которая уже восемь лет работает тренером по спортивной акробатике в спортшколе № 2. Только за прошлый год победителями и призёрами межрегиональных и всероссийских соревнований стали девять её воспитанниц, пятерым присвоен разряд кандидата в мастера спорта. Вторым получателем награды стал Виталий Фазлудинов, тренер Федерации тенниса Норильска. Несмотря на небольшой стаж тренерской работы, ему удалось привлечь большое внимание юных норильчан к своему виду спорта. Он также активно организует соревнования по теннису — за прошлый спортивный сезон их было шесть.

Сразу две награды в спортивную копилку Норильска добавила в ушедшем году женская команда по адаптивному спорту «Север» (мини-футбол), одержавшая красивейшие победы на Всероссийской спартакиаде по юнифайд-футболу и мини-футболу в рамках Специальной Олимпиады, проходившей в Санкт-Петербурге весной и осенью. В этот вечер команду признали лучшей в городе по адаптивному спорту. Также за заслуги перед заполярным спортом в 2021 году в номинации «Преодолей себя» были отмечены лучшие в адаптивном спорте — Ян Любкевич, Александр Октябрьский, Татьяна Табанакова, Олеся Махотина и Борис Скрипко.

Лучшей спортивной командой по итогам года были признаны баскетболистки спортшколы № 1. Сборная 14-летних спортсменок отстаивала честь города далеко за его пределами, обеспечивая себе выход в финал первенства России. Пройдя серьёзную подготовку, учебно-тренировочные сборы, длительные изнуряющие тренировки, команда под руководством Алексея Владимировича Нестерова за сезон сделала уверенный шаг вперёд и, занимая призовые места, громко заявила о себе на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

24 человека получили награды как лучшие тренеры года, именно их воспитанники показали наивысшие результаты на стартах 2021-го. А вот в почётной номинации «Эпоха в спорте» в этот раз чествовали двоих тренеров: заслуженного тренера России, обладателя знака «Отличник физической культуры», члена Федерации вольной борьбы города Норильска Александра Горгана, тренера спортшколы № 4, который подготовил трёх мастеров спорта России и 12 спортсменов с разрядом кандидата в мастера спорта, неоднократных победителей и призёров краевых, региональных и всероссийских соревнований. Воспитанники Александра Васильевича ежегодно входят в состав сборной команды Красноярского края по спортивной борьбе.

Вторую награду в этой номинации заслужила тренер спортшколы № 2 Людмила Старикова, заслуженный работник физической культуры РФ, отличник народного просвещения, отличник физической культуры и спорта, ветеран труда, тренер высшей категории, спортивный судья всероссийской категории, которая воспитала белее тридцати мастеров спорта. На момент торжества Людмила Константиновна находилась на соревнованиях со своими воспитанниками, но организаторы пообещали, что она обязательно получит свою награду по возвращении.

Однако не только спортсмены и тренеры услышали в этот вечер слова признательности, но и те, кто помогает норильскому спорту. Например, предприятия и организации, представители малого и среднего бизнеса, внесшие вклад в развитие спорта в Норильске.

Также на мероприятии подвели итоги самых крупных спортивных событий, коснувшихся города. В 2021 году горожане участвовали в «Лыжне России» и «Кроссе нации». В Норильске прошли традиционный Заполярный фестиваль спортивной борьбы, турнир памяти заслуженного тренера Николая Ивановича Баскакова, основателя греко-римской борьбы в Норильске, товарищеский матч по хоккею между сборной командой МЧС России и сборной Норильска и многие другие яркие спортивные события. Реализовывались яркие и интересные проекты и акции — «Доброsport», «Союз спорта и добра», «Шаг вперёд» и «Выпускник в ГТО».

Кстати, 2021-й был объявлен Годом ГТО в честь 90-летия создания комплекса ГТО СССР. За прошлый год центр тестирования в Норильске организовал восемь физкультурно-спортивных мероприятий и провёл 108 тестирований. Из 800 норильчан 399 справились с испытаниями, получив знак отличия! Так что без преувеличения можно сказать, что нам всем действительно есть чем гордиться и к чему стремиться в новом спортивном сезоне.