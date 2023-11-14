Верность традициям

Участниками события стали более 100 юных спортсменов в возрасте от восьми до 13 лет. Ребята являются воспитанниками норильских клубов «Звезда», «Легион», «Тигр Шотокан» и «Спортивная школа единоборств».

На церемонии открытия турнира собравшихся поприветствовал начальник Талнахского территориального управления администрации Норильска Андрей Добровольский:

— Благодарю сенсея Александра Евгеньевича Тихонова за то, что воспитал в нас уважение к традициям и сейчас продолжает передавать опыт подрастающему поколению. Желаю участникам достойных выступлений, зрителям — ярких эмоций!И пусть победит сильнейший!

С юбилеем спортсменов поздравил начальник управления по спорту администрации города Норильска Алексей Лягин:

— 45 лет — хорошая дата! Почти полвека Федерация каратэ, которую создал Александр Тихонов, воспитывает достойных граждан Норильска. Желаю сенсею продолжать эту деятельность в течение долгих лет.Каратэ — это достоинство, уважение к старшим, воля к победе, приверженность здоровому образу жизни. Спортсменам желаю хороших поединков, — отметил Алексей Юрьевич.

Продолжили мероприятие показательные выступления норильских спортсменов — членов сборной края. Каратисты исполнили ката нидзюшихо и продемонстрировали бросковую и ударную техники в тренировочных поединках.

Федерация каратэ Норильска ведёт свою историю с 1978 года. Одним из инициаторов развития этого вида спорта в Заполярье стал Александр Тихонов. На юбилейный турнир мастер прибыл в качестве почётного гостя и главного судьи.

— Я сейчас руковожу краевой федерацией каратэ. Но моё сердце навсегда в Норильске. Отсюда это восточное единоборство стало распространяться по Красноярскому краю. Мои ученики достигли высот не только в спорте, но и во всех сферах общественной жизни, например в муниципальной власти. Спасибо вам, что поддерживаете развитие каратэ в городе. Обязательно хочу отметить вклад Юрия Лягина — благодаря ему зал единоборств «Восток» стал лучшим в крае. А ещё я помню, что онкогда-то был чемпионом Норильска! Всю историю развития каратэ в нашем городе мы бережно храним. Хочу отметить высокий уровень подготовки норильчан. Я вырастил двух чемпионов мира, уверен, что их ряды пополнит новое поколение норильских спортсменов. Несмотря на санкции, каратэ продолжает развиваться, — подчеркнул Александр Евгеньевич.

Турнир открыли поединки девочек в возрастных категориях 8–9 и 10-11 лет. Участниц разделили по весовым категориям. Победительницами стали Мария Костюченко, Юлия Столярова, Александра Рудых, Ульяна Лабинская из клуба «Звезда» и Асли Велиева из клуба «Легион».

Самые младшие члены команд получали поддержку от старших товарищей. Опытные спортсмены помогали поправить экипировку, объясняли правила поведения на татами и советовали эффективную тактику ведения боя.

За поединком наблюдают четверо судей. Флажки в их руках символизируют участников в красной и синей экипировке. Рефери фиксирует удачно проведённые приёмы с учётом мнения всех судей и объявляет итог схватки.

Бои на юбилейном турнире проводились по правилам всестилевого каратэ. Но некоторые спортсмены превышали допустимый контакт, за что получали замечания от судей. На турнирах всегда дежурит медицинский работник, к которому участники могут обратиться за помощью.

Каждый удар, даже такой эффектный, как ура маваши-гери, обязательно нужно наносить с контролем. Судейская бригада тщательно следит за соблюдением этого правила.

Каратисты выходят на схватку только в специальной экипировке — капа для защиты зубов, нагрудник, перчатки и футы. Иначе рефери не допустит к поединку.

Ребята не теряли времени даром в ожидании выступлений — разминались и проводили тренировочные спарринги.

Поединки вызывали сильные эмоции у наставников и зрителей. Все спортсмены старались максимально выложиться на татами. Были и слёзы, и разочарования, но после завершения боя. Каратист должен воспринимать победу и поражение одинаково — с достоинством, уважением к судьям и соперникам.

Каждый бой начинается и завершается пожатием руки спарринг-партнёров. Обязателен поклон судьям и друг другу. За нарушение церемониала можно получить наказание вплоть до дисквалификации с соревнований.

После личного первенства начались командные соревнования, в каждой по правилам может быть только три участника. Победителя встречи определяли по количеству побед в трёх поединках. Страсти кипели нешуточные!

По правилам всестилевого каратэ участник может применять броски. Чтобы получить высокие баллы от судей, нужно закрепить свой успех и обозначить контрольный удар.

Всего на турнире спортсмены разыграли 23 комплекта наград, три из которых — в командном первенстве.

Церемонию награждения проводили Александр Тихонов и организатор турнира Дмитрий Бащенко.

Для наиболее многочисленных категорий оргкомитет турнира предусмотрел две бронзовые награды. Так, участники, проигравшие только бои за выход в финал, делят между собой третье место.

Победителями турнира стали Дубровина Валерия, Литвиненко Антон, Притыкин Егор, Гумбатов Ибрагим, Нуркенов Захар, Кислов Лев, Ротькин Артём, Ершов Иван, Черданцев Александр, Ивасишин Максим, Рыбаков Иван, Енин Матвей, Шевчук Марк, Елманбетов Эдильхан и Филонов Вадим. В командном первенстве золото забрали команды «Звезда» (кумитэ мальчики 8-9 лет), «Звезда» (мальчики 10-11 лет), «Звезда» (мальчики 12–13 лет).