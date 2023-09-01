Веселее, вы — в хоккее!

В начале недели прошла открытая тренировка норильчан, где хоккеисты продемонстрировали готовность к напряжённому дебютному сезону. Команде предстоит сыграть по меньшей мере 56 матчей. Половина из них пройдёт на домашнем поле в «Арктике». Главный тренер команды Айдар Мусакаев, прежде почти 17 лет возглавлявший команду «Челны» из Набережных Челнов, считает, что команда в ХК «Норильск» собралась сплочённая и физически к сезону ребята готовы:

– Конечно, окончательную готовность покажут игры: на первой, думаю, будет волнение, плюс нас ждёт сильный, опытный соперник. Уверен, на трибунах будет аншлаг — в Норильске много любителей хоккея. Игроков даже мотивировать не надо: все понимают, куда и зачем приехали, ощущают свою ответственность перед болельщиками, товарищами по команде, городом. Предварительно мы разберём с ребятами игру соперника, оценим её, сформируем свою тактику. Вообще, все соперники — судя по предсезонке — серьёзные.

Тренер рассказал, что к сезону игроки готовились на базе в Нижегородской области, затем участвовали в товарищеском турнире в Питере, Казани. Пока у хоккеистов «Норильска» прошла первая тренировка на домашнем льду, и это основное, что они успели с момента приезда в город.

– Сюда ведь не гулять приехали, а показывать хорошую игру. У нас четыре игры через день плюс выездные матчи. Но мы ощущаем гостеприимство Норильска, нам нравится домашняя арена — здание с историей, но уютное. А главное, очень рассчитываем на болельщиков — уверены, будет сумасшедшая поддержка, — надеется наставник северной команды.

Интересно, что как в управлении клуба, так и в числе игроков есть норильчане: известный в городе хоккейный тренер Александр Тимченко стал исполнительным директором ХК «Норильск», а в числе 26 хоккеистов из разных городов, клубов России и ближнего зарубежья сразу четверо — уроженцы Норильска: Глеб Цупренко, Кирилл Ермаков, Вячеслав Коротин и Кирилл Ветров. В числе главных звёзд команды — Михаил Варнаков, в прошлом игрок КХЛ, и Михаил Анисин, обладатель Кубка Гагарина — 2012.

– Атмосфера в команде сумасшедшая, давно я не играл в таких коллективах. Ребята настроены хорошо. Хотя предсезонка — это предсезонка, а регулярный чемпионат — другая история. Но шаг за шагом каждый игрок будет выкладываться на площадке на 220%, — отметил Михаил Анисин. — Да, команда только сформировалась и могут быть шероховатости, но мы будем стараться.

Итак, 2 сентября — все на матч! Во Дворце спорта «Арктика» зрителей ждут захватывающее предматчевое шоу и конкурсы для болельщиков, обещают организаторы. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на интернет–ресурсах ВХЛ, оператора «Триколор» и в эфире ТК «Северный город».

Напомним, инициатором создания профессиональной хоккейной команды в Норильске выступил президент «Норникеля», глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин, который на протяжении нескольких лет продвигает проекты, направленные на развитие и популяризацию хоккея в России.