Ветеран-тяжелоатлет норильчанин Геннадий Мурашов стал победителем чемпионата России

Глава Норильска Дмитрий Карасев лично поздравил спортсмена с победой. Он отметил, что Геннадий Павлович всегда достойно представляет наш город на соревнованиях различных уровней, занимая призовые места. Нынешний чемпионат не стал исключением. Северянин выступал в весовой категории 81 килограмм в возрастной группе 70-74 года, занял первое место и стал абсолютным чемпионом среди мужчин. Спортсмен, в свою очередь, передал главе города завоеванные им кубок и медаль со словами: «В ноябре я поеду на Кубок мира и, если я выиграю, то заберу награды, а если нет, то они останутся у вас». Дмитрий Карасев пообещал, что спортивные трофеи займут достойное место в стенах администрации Норильска.

Геннадий Павлович Мурашов родился в 1950 году в городе Рыбинске Ярославской области. В 1968 году получил начальное профессиональное образование по специальности «слесарь-ремонтник». В сентябре 1987-го начал трудовую деятельность в Норильске, работал водителем первого класса автоколонны «Медицинская служба» Горздравотдела. Он и по сей день находится за рулём автомобиля в составе бригады скорой медицинской помощи Норильской станции скорой медицинской помощи.

Геннадий Павлович за долгие годы зарекомендовал себя добросовестным, ответственным работником, строго соблюдающим требования правил дорожного движения и других нормативных актов. Благодаря активной жизненной позиции он с 1998 года успешно выступает в тяжёлой атлетике, является членом норильской федерации тяжёлой атлетики. Впервые на чемпионат России памяти маршала Георгия Константиновича Жукова он вышел в 48 лет, заняв второе место. Фонд развития физкультуры, спорта и туризма командировал Геннадия Павловича на Кубок России. Там он стал победителем и завоевал путёвку на чемпионат Европы среди ветеранов, который проходил в Венгрии, занял четвёртое место и в в составе сборной команды России занял четвёртое место на чемпионате мира в шотландском Глазго.

С 2000 года Геннадий Мурашов установил 13 рекордов. В 2005 году установил три рекорда России в возрастной группе 55-59 лет и весовой категории до 85 кг, подняв в рывке штангу весом в 105,5 кг. Толчок тоже стал рекордным – 135,5 кг. В сумме тяжелоатлет поднял 240 кг, тем самым превысив и мировые показатели. Этот весовой порог никто не мог преодолеть в течение 12 лет до спортсмена, и до сих пор этот результат тоже никем не побит.

В 2002 году на открытии II «Таймыриады» именитый спортсмен не просто нёс факел, а выступал последним звеном в эстафете, ему доверили зажечь огонь соревнований. Эта честь ему выпала после победы во Всемирных играх ветеранов спорта, которые многие называют Олимпийскими. Геннадий Павлович успешно выступает на соревнованиях краевого, федерального и международного уровней, на протяжении многих лет становясь их призёром и победителем. В целях популяризации тяжелой атлетики и дальнейшего развития этого вида спорта в Норильске он регулярно проводит открытые тренировки и мастер-классы для спортсменов, совершенствуя профессиональный уровень, улучшая методику занятий и разрабатывая персональные программы.