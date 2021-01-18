Федерации спортивного туризма Норильска

Погода не помощник

Наш рассказ — о людях, которые ради того, чтобы насладиться красивыми видами природы, готовы, неся за спиной тяжеленные рюкзаки, штурмовать реки и горы. И хотя их называют так же, как и тех, кто предпочитает комфортные путешествия, всё же правильнее причислить их к профессионалам. Более того: спортивный туризм — вид спорта, цель которого – совершенствование человека в преодолении естественных препятствий.

Здесь, как и в любом другом виде спорта, выделяются разряды, есть звания, связанные с правом ведения профессиональной или преподавательской деятельности: гид–проводник, инструктор, руководитель похода. Особенностью спортивного туризма можно назвать то, что нередко туристы–спортсмены занимаются смежными видами: спортивным ориентированием, скалолазанием, альпинизмом и другими.

Спортивный туризм подразделяется на несколько видов — водный, лыжный, горный, пешеходный, он имеет несколько уровней сложности. Есть и деление по возрасту участников — детский, взрослый, а также семейный. В Норильске культивируются разные виды спортивного туризма, в том числе походы выходного дня, походы первой–третьей степени сложности (в детско–юношеском туризме) и спортивные категорийные походы.

– Именно разряд туриста–спортсмена позволяет судить о его квалификации. При планировании маршрута учитывается соответствующий уровень подготовки участника: если человек не бывал на лёгком маршруте, на другой, более сложный, его никто не возьмёт, потому что он просто не справится. В нашем суровом климате особую роль играет погода: бывает, что сам маршрут относительно лёгкий, но погодные условия прибавляют ему сложности. Этот фактор в итоге не учитывается при составлении отчёта — считается, что группа должна быть подготовленной для выхода, — рассказывает Илья Буханченко.

Норильские туристы различают три походных сезона — весенний (на майские праздники), летний, а также осенний (до ноября включительно). Хотя последний — опять же по причине климата — нерегулярен. Маршруты местная федерация разрабатывает самостоятельно, благо есть знания, навыки и опыт многочисленных предшественников.

Турист туристу рознь

В федерации отмечают, что спортивный поход — вещь серьёзная, он имеет жёсткий график маршрута и конкретные требования, например прохождение категорированных препятствий, выполнение километража. Любой, кто имеет хоть минимальный туристский опыт, знает: с природой шутить нельзя. Поэтому важно строго выполнять все правила и следовать решениям руководителя группы.

В числе тех, кто готов покорять Север на лыжах и с рюкзаком за спиной, есть немало жителей из российских регионов и зарубежья, и их количество постепенно растёт.

– Порой случаются казусы. Например, приходит мастер спорта по спортивному туризму, специалист по туристско–спортивным соревнованиям. Но он почти не имеет опыта маршрутных походов, и, соответственно, это направление ему приходится осваивать едва ли не с азов. Также в федерацию часто обращаются за консультацией по снаряжению или составлению маршрута, за отметкой от маршрутно–квалификационной комиссии города (в ней состоят некоторые члены нашей организации, включая меня). Мы выпускаем маршруты с первой по третью категорию сложности, подтверждая опыт участников, и без нашей визы в маршрутных документах отметку в поисково–спасательном отряде получить невозможно, — поясняет наш собеседник.

Наши хороши

Сегодня в федерации стабильно занимаются около 30 человек. Многие туристы бывают в походах реже, от случая к случаю — это неудивительно, так как найти время на путешествие в несколько дней — непросто. Ради этого люди делят отпуск на части или берут дни за свой счёт.

Официально в федерацию принимают с 14 лет, в походы можно ходить вплоть до пожилого возраста, важна лишь подготовка, позднее нарабатывается и опыт. В год участники преодолевают пять–семь маршрутов. У федерации налажено сотрудничество с известным в городе клубом туристов «Таймыр», и хотя походы у каждой организации свои, цель одна — популяризация данного вида спорта.

– Мы также активно сотрудничаем со станцией детско–юношеского туризма и экскурсий, организуем детские выходы. Приятно отметить, что наши участники — дети и взрослые — показывают высокие результаты: к примеру, треть сборной края — норильчане. Наши спортсмены занимают призовые места на первенстве региона, Сибирского федерального округа, России. Есть призовые места и на международном конкурсе туристских маршрутов. А вот в соревновательном туризме наши успехи скромнее — достаточно затратно вывезти команду на несколько дней и в пределах края, и в другой регион, — делится председатель федерации.

При этом в инструкторах недостатка нет, причём многие руководители походов по спортивному и детско–юношескому туризму имеют смежные специальности инструкторов по альпинизму, скалолазанию и другим областям. Все они входят в волонтёрский резерв города, принимают участие в спасательных операциях.