Видади Манафов: «Самбо доступно каждому»

– Как всё начиналось?

– Первой моей секцией было карате. Как все мальчишки, насмотрелся фильмов про драки и хотел научиться так же. Но через два месяца тренировок мой старший брат сманил меня в дзюдо. Я прозанимался 10 лет, а после школы поступил в Красноярский педагогический университет им. В. П. Астафьева. После выпуска устроился в детсад инструктором по физической культуре, параллельно преподавал в норильской Федерации дзюдо. Конечно, когда предложили перейти на основную ставку тренера, согласился с удовольствием. Приступил с сентября 2020 года, с открытием отделения самбо в спортшколе единоборств.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Изначально с брата, а потом смотрел на своих сверстников из секции, тренера Сахавета Гулиева. Он преподаёт и сегодня. Я очень признателен ему за то, что вкладывал в нас столько сил. У меня даже мыслей не бывало бросить спорт, дзюдо и самбо были на первом плане. Я даже с последних уроков в школе мог сбежать, чтобы успеть на тренировку, в зале мне было комфортно. Сегодня продолжаю заниматься и планирую выезжать на соревнования среди ветеранов спорта — хочу выполнить норматив на спортивное звание, ведь сейчас у меня первый разряд.

– Если бы вы не стали тренером, кем могли бы быть?

– Врачом. В детстве мне очень нравилось помогать людям, и я видел себя именно в медицине. Но я рос очень беспокойным мальчиком, хулиганил, и моя семья считала, что из меня врач не выйдет, а энергию нужно выплёскивать в зале. С годами я сам отошёл от этой мечты и очень увлекся спортом, о чём не жалею.

– Каковы достоинства и недостатки самбо?

– Главный плюс этой борьбы в воспитании характера ребёнка, выработке дисциплины. Самбо вообще учит быть спокойным и уверенным в себе. Ну и конечно, даёт всестороннее физическое развитие. Из последнего плюса рождается и минус — я всегда говорю ученикам, что обретённые навыки они должны демонстрировать только в зале. Никакой агрессии на улице. Порой ребятам хочется похвалиться или показать свою удаль, но это уже не спорт.

Также нужно понимать, что самбо имеет свой уровень травматичности, как любой спорт. Самые частые травмы — ушибы, растяжения. Иногда они являются следствием ошибки спортсмена — недостаточная разминка или неверно выполненный приём. Иногда травма происходит из–за ошибки тренера, если, скажем, он поставил в пару детей со значительной разницей в весе или возрасте. Он должен помнить, что если ребёнок получает травму или просто опасается своего спарринг–партнёра, он, скорее всего, уйдёт из секции.

– Портрет идеального борца?

– Успех не зависит от какой–то одной причины. Каждый может использовать свои данные, чтобы получить преимущество. Например, преимуществом высокого человека являются длинные руки, маленького и сбитого — устойчивость. Попробуй его подними, ведь центр тяжести у него достаточно низко! Так что идеала нет, и мы при наборе в секцию не считаем антропометрические данные преградой. Главное — желание заниматься.

Кстати, я считаю, девочкам также можно и даже нужно заниматься самбо. Ведь помимо собственно физического развития это самооборона, и, к сожалению, в современном мире этот навык нелишний. В нашем отделении девочки тоже тренируются и даже планируют выезд на краевые соревнования.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Таких нет, если мы говорим о физически здоровых людях. В самбо нет и верхней границы возраста — начать заниматься вы можете и в 40, и в 60, но уровень нагрузок, конечно, будет варьироваться. Для взрослых бесплатные занятия по спортивному и боевому самбо ведутся в «Арктике». Принимаются даже абсолютные новички в спорте, но следует реально оценивать свою готовность к серьёзным нагрузкам.

А вот нижняя норма возраста есть — мы принимаем в школу с восьми лет. До этого возраста ребёнку, как правило, трудно сосредоточить внимание на чём–то одном. Пусть походит в разные клубы по физкультуре и спорту, которые дают возможность детям тратить энергию, играть, а в игре познавать первые приёмы того или иного спорта. В дальнейшем в секции они придут более подготовленные.

– Расскажите об истории развития самбо в Норильске?

– В нашем городе Федерация самбо появилась в 1997 году, хотя фактически им занимались много раньше. Уже в 1976 году, когда здесь только начало развиваться дзюдо, самбо уже занимались многие. Самбисты стали универсальными борцами. Так продолжается и сейчас: почти все дзюдоисты имеют подготовку и по самбо. За 30 лет в Норильске подготовлено около 30 мастеров спорта по дзюдо и самбо.

– Насколько это направление развито сегодня?

– В городе уже много лет проходит турнир по самбо памяти Ильи Соболева, в прошлом году он был уже 10-м, юбилейным. Приятно, что развитие есть – появилось собственное отделение в спортшколе. С первых дней мы с коллегами начали популяризовать самбо среди детей и подростков. В прошлом году, например, проектная команда спортивной школы единоборств завершила свой проект «Самбо – наука побеждать», реализованный в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский

край». В рамках проекта прошли открытые занятия по самбо, тренинги на командообразование. За это время тренеры набрали восемь детских групп, в которых занимаются более 100 человек. Также в 2021 году наш спорт был представлен на спортивно-творческом фестивале «Доброспорт», реализованный в рамках гранта.

Сегодня мы не испытываем недостатка в занимающихся, хотя и переизбытка пока тоже нет. В нашем отделении работают трое преподавателей — я, Кирилл Добыш, мастер спорта России, недавно приехавший с Алтая, перспективный тренер, хорошо себя показывает, ребята его полюбили. Третий тренер отделения —

Екатерина Плошкина, мы вместе с ней начинали в дзюдо, теперь вот работаем тренерами, преподавая любимые виды спорта.

– Чем или кем гордитесь?

– Горжусь и буду гордиться, я уверен, своими учениками. Я понимаю, как непросто заниматься спортом в холодном Норильске, поэтому здорово видеть их увлечённость. Так что горжусь уже самим фактом их тренировок, ну и конечно, победами.

– Поделитесь планами на будущее?

– Что касается лично меня, стараюсь планы не строить, а по работе — мы с ребятами сейчас готовимся к нескольким стартам. 29–30 января в АБК «Заполярника» пройдёт новогодний турнир, где выступят как уже опытные ребята, так и наши малыши–первогодки. А 12 февраля в «Арктике» состоится чемпионат города по самбо и боевому самбо, где выступят самбисты в возрасте 13–15 лет и старше, включая взрослых. Кроме того, в апреле на краевые соревнования поедут шесть наших спортсменов 12–14 лет, по два от каждого тренера отделения. Все — дебютанты соревнований по самбо на региональном уровне, но ребята хорошие, так что поедем осмотреться и, несомненно, побороться.