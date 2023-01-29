Вилор Эрлих: «Водное поло пожёстче хоккея»

– Как всё начиналось?

– Моя мама работала в бассейне (не тренером), вполне логично, что я проводил там много времени. Выбор секций в те годы был небольшим, а в бассейн ещё надо было умудриться попасть, так что я использовал шанс, когда меня отдали в секцию плавания. Плавал я до 12 лет, первыми тренерами стали Тамара Ильинична Бурлакова и Леонид Иосифович Зайчик. В 13 перешёл на водное поло, его преподавали Владимир Александрович Котов и Константин Васильевич Чижиков. В юношестве я играл за сборную города, несколько раз становился чемпионом страны. Затем поступил в Волгоградскую государственную академию физической культуры, выступал в казанском «Синтезе». В 1979 году получил персональный вызов на работу в Норильск, чем был очень горд. В те годы многие стремились вернуться домой, но не всем это удавалось.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Конечно, мы все знали именитых пловцов, ватерполистов тех лет. Но не могу сказать, что кто–то был моим кумиром. Равно как не было и конкретной цели, например стать олимпийским чемпионом.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Ну точно космонавтом быть не мечтал (Смеётся). Мне нравилось работать с детьми, хотелось научить их тому, что знал сам. У меня уже был серьёзный игровой опыт, знания. Так что выбор профессии сложился естественно. Поступил, выучился, работаю и ни разу не пожалел. Я человек старой формации, как устроился в июне 1979–го, так и работаю в норильском бассейне, прерывался только на службу в армии. И могу гордиться тем, что становился чемпионом страны и как игрок, и как тренер.

– Каковы достоинства и недостатки водного поло?

– Достоинств масса, об этом написано много книг. Вода закаливает и идеально развивает тело человека. Потому, кстати, пловцы и ватерполисты прекрасно сложены.

Недостатков лично я не вижу. Но тем, кто думает отдать ребёнка в водное поло, стоит знать, что это очень контактный вид спорта, пожёстче хоккея, я считаю. Ватерполисты довольно сильно прихватывают друг друга под водой, отсюда и некоторые травмы. Но в нашем спорте у игроков нет ролей, например агрессивных тафгаев, как в хоккее. Здесь все травмы — результат игровых моментов, а это не предусмотришь.

– Портрет идеального ватерполиста?

– Тот, кто умеет думать. Можно быть небольшого роста, иметь небольшой вес, но если ты умеешь размышлять в игре, хорошо плаваешь — ты принесёшь команде больше пользы, чем просто обладая крупной фигурой. Кстати, раньше в водном поло чаще набирали детей именно на основании их игрового мышления, практически не обращая внимание на антропометрию. Но последние лет 30 смотрят главным образом на рост и вес. Югославы задали такую моду на международных соревнованиях. Правда, это всё же не аксиома: испанцы, например, невысокие, российские ватерполисты среднего роста. Повторюсь, главное — способность видеть, понимать игру.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Во–первых, тем, кому нельзя играть по медицинским показаниям. Во–вторых, люди разных национальностей по–разному талантливы в этом спорте. Это доказано многолетней практикой. Но мы берём всех, и обычно у ребёнка есть месяц–полтора занятий, чтобы занять место в основе, показать, что ему нравится спорт. Кто понимает, что это не его, выбывает из группы. Либо его отсеивает тренер. Спортшкола ведь не общеобразовательное заведение, обязанное обучать всех. Мы имеем право выбрать тех, у кого к тому или иному спорту заметны предрасположенность или стремление заниматься.

Многие спрашивают, можно ли приводить в водное поло девочек. В своё время Константин Чижиков, заслуженный тренер РСФСР, пытался развивать местное женское водное поло, набрав из пловчих команду ватерполисток. Продержалась команда один год, но проект не удался — не хватало тренеров. Сегодня мы берём детей обоих полов, правила разрешают до 14 лет собирать смешанные команды. Хотя лично я считаю это неправильным.

– Расскажите об истории развития водного поло в Норильске?

– Норильская школа плавания и водного поло была и остаётся известной всей стране: наши ребята играли в командах мастеров в Питере, Москве, Казани, в составе сборной России на чемпионате Европы. В своё время норильские ватерполисты дважды были вторыми среди юниоров на первенствах РСФСР и ВЦСПС. Периодом наивысшего расцвета школы считаются 1971–1972 годы, когда наша команда трижды стала победительницей краевых и зональных соревнований пловцов Сибири и дважды — лучшей среди спортшкол страны. В числе высочайших местных достижений можно назвать заслуги двукратного участника Олимпийских игр, члена сборной страны Ивана Зайцева; Сергея Чулея, вратаря, выигравшего Универсиаду, чемпионат Европы среди молодёжи и чемпионат России, успехи многих других спортсменов.

В последние годы мы наблюдаем некоторый спад интереса к водному поло. Сегодня в городе множество секций, так что число желающих заниматься в бассейне сильно снизилось. Очень негативно сказалась и пандемия: были отменены выступления и поездки в летние лагеря. Хотя именно в спортивном лагере происходит основной прогресс. В этом году наши юноши впервые за три года выезжали на первенство страны. К сожалению, неудачно, зато опыта набрались. Я вижу, что началось хорошее движение вперёд. Будут ещё выезды, а летом планируем поехать в спортлагерь.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– Главная проблема, пожалуй, в недостатке молодых тренеров. Сегодня в отделении водного поло нашей школы работают четыре наставника, нет преемственности. Занятия проходят только в норильском бассейне, талнахский и кайерканский не подходят по нормативам. В нашей спортшколе около 500 учеников, из них порядка 150 — ватерполисты. Сложностей добавляет то, что дети, в основном, учатся в первую смену, и во второй половине дня бассейн переполнен.

Набираем в водное поло как после плавания, так и «с нуля» — ребят, не имеющих спортивной подготовки, начиная с семи лет. Правда, не у всех детей хватает упорства заниматься одним видом спорта, потренируются год–два и уходят. Тем не менее работаем, выезжаем на соревнования в Раменское, Пензу, Питер, Казань. Наши ребята — регулярные участники первенства края.

– Кем или чем гордитесь?

– Для начала тем, что хватает здоровья жить в Норильске уже 65 лет и почти 45 — работать в профессии, которую люблю. Горжусь своей супругой, которая столько лет меня терпит. Мудрые люди говорят, что у человека на первом месте должна быть семья, потом друзья и работа. У тренеров работа лидирует. Но жена понимает. Горжусь тремя детьми и пятью внуками. Мой сын Егор, кстати, тоже ватерполист, член сборной страны 1991 года. И, разумеется, горжусь многими своими воспитанниками.

– Планы на будущее?

– На пенсию пока не выхожу. Мы с женой собираемся уезжать уже лет пять, но философия у меня норильская, трудновыездная. Да и вся жизнь тут — две дочки, внуки, ученики. Со спортсменами сейчас активно готовимся к летнему сезону. А более конкретный план — завтра проснуться в хорошем настроении. От этого зависит и настроение окружающих (Смеётся).