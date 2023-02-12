Владимир Гонных: «Дзюдо — популярный в Норильске спорт»

– Как всё начиналось?

– В моей семье три брата: старший занимался боксом, младший — греко–римской борьбой, а я в 10 лет пошёл в дзюдо. Первые три года тренировался у Анатолия Анатольевича Савченко. Потом, когда стало модным женское дзюдо, примерно в 1987–м, он набрал группу девочек, а мы, парни, перешли к другому наставнику, известному в Норильске Борису Григорьевичу Гутову. У него я тренировался много лет. Не бросал тренировки и во время службы в армии, параллельно выступал на соревнованиях по дзюдо и самбо. В какой–то момент я подумывал уйти из спорта, но вспомнил, почему стал заниматься в своё время: все мальчишки мечтали быть чемпионами, и я, конечно, тоже. Решил сам себе доказать, что не зря я столько лет в дзюдо. Так что норматив на звание мастера спорта России выполнил уже после службы благодаря мастерским турнирам.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Не было ни одного кумира. Отсутствие интернета не позволяло подробно следить за чьими–то победами. Зато сложился хороший коллектив, нравилось заниматься и друг перед другом хотелось выделиться, показать, кто лучше.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Я знал, что буду тренером. Хотя изначально путь к этому не лежал. После армии я выучился на водителя погрузчика и работал на комбинате. Но однажды Андрей Левченко, бывший тогда и. о. начальника управления по спорту, предложил вернуться в дзюдо тренером. У меня к тому времени было трое детей, и я знал, как правильно себя с ними вести. Так что обдумал и согласился. Поступил в Красноярский государственный педагогический университет на тренера–преподавателя и с тех пор тренирую ребят. Это, действительно, дело, которое я люблю.

– Каковы достоинства и недостатки дзюдо?

– Дзюдо комплексно «включает» все мышцы организма. Скорость, координация движений, гибкость, сила, выносливость — их развитие происходит в процессе занятий. Плюс единоборства воспитывают характер, а в целом спорт — дисциплину. Важно ещё, конечно, чтобы тренер работал по правильной методике, постепенно нагружая детей.

Недостатков я не вижу. Если бы они были, я бы своих детей в дзюдо не отдал. А у меня дочка до 14 лет тренировалась, выполнила первый юношеский разряд. Сегодня тренируется младший сын, а старший, студент колледжа МЧС, прозанимавшись здесь много лет, продолжает карьеру в школе олимпийского резерва.

Единственный серьёзный недостаток для нашего города, который могу назвать, — малое число выездов детей на соревнования. Сегодня организаторы местных турниров пытаются разнообразить соревнования интересной наградной атрибутикой, приглашением соперников с материка. Такие турниры, например, два года подряд проводил Алексей Лягин, будучи директором СК «Талнах». Спасибо коллективу комплекса, это было здорово. Но всё же ребятам важнее выезжать самим. Многие наши выпускники, став студентами, в течение года–двух после переезда на материк выполняют нормативы к. м. с., м. с., что говорит о высоком уровне их подготовки. Нужно лишь добрать немного опыта, и тут же идут результаты.

– Портрет идеального дзюдоиста?

– Сегодня мы наблюдаем тенденцию к снижению требований к антропометрическим данным. Федеральный стандарт не препятствует набору, берём всех пришедших в секцию детей — мальчиков и девочек, несмотря ни на вес, ни на рост. Уже в процессе происходит естественный отсев — кто–то не выдерживает нагрузки, уходит. По статистике считается хорошим результатом, если из 15 набранных в секцию детей спустя восемь лет выпускаются шестеро. У нас почти всегда этот показатель выдерживается или даже оказывается выше.

– Кому вход в этот спорт «заказан»?

– Думаю, никому. В этом году мы, тренеры, должны получить корочки специалистов в области адаптивного спорта, чтобы работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть такие очень удачные примеры — несколько лет назад Арсен Джанарсланов, воспитанник спортшколы № 5, тренера Андрея Бордюговского, стал первым в истории России чемпионом Сурдолимпийских игр по дзюдо.

– Расскажите об истории развития дзюдо в Норильске?

– Дзюдо появилось в Норильске в 1976 году. Первым мастером спорта стал Александр Соловьёв, выигравший спартакиаду СССР среди молодёжи. В 2003 году Сергей Карпович в составе сборной России стал обладателем Кубка европейских чемпионов в Брюсселе. Тогда же он завоевал бронзу на чемпионате России среди взрослых и стал чемпионом России среди молодёжи. И, конечно, в числе норильских дзюдоистов есть победители и призёры края, Сибири. Всего за эти годы подготовлено свыше 30 мастеров спорта по дзюдо и самбо.

В женском дзюдо успехи тоже серьёзны: Наталья Федотова (ныне работает тренером) становилась чемпионкой Вооружённых сил СССР, а другая норильчанка — Елена Яконова — призёром чемпионата Союза среди женщин.

В последние годы результаты несколько снизились, но часто это связано не с нехваткой талантливых спортсменов. Наши ребята регулярно привозят с края медали, но следующий уровень соревнований — первенство Сибири — проходит в августе. А в Норильске, сами знаете, в это время «мёртвый сезон» — кто не в спортлагере, тот в отпуске. Порой ездим из лагеря на соревнования, но многое зависит от финансирования. Иногда из–за сдвига сроков турниров наши перспективные старшие ребята не могут выступить, потому что к этому моменту уже уезжают в другие города для учёбы.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– Очень развит, мне трудно назвать иной вид спорта в нашем городе, на соревнования по которому собираются по 130–140 спортсменов. В крае в одной весовой категории выступают до 70 человек! Да и число занимающихся в секциях в последние годы возросло. Набор в спортшколы начинается с 8 лет, с 14 уже возможно присвоение к. м. с. Тренеров тоже достаточно — отделения во всех районах укомплектованы полностью. Причём в последние годы состав наставников сильно омолодился нашими же выпускниками. И могу сказать, что они стараются — это подтверждается успехами уже их воспитанников. Кроме того, в 2020 году в городе открылось отделение самбо, его ученики демонстрируют победные результаты на уровне края.

Баз для тренировок тоже хватает — это и «Арктика», и спортшколы в районах, залы в общеобразовательных школах, спасибо администрации этих школ. Плюс в нашей федерации работают два клуба дзюдо — «Империя» в Талнахе и при центре «Олимп». Так что всего хватает, но норильчанам сложно выполнить норматив по виду спорта, так как нужны выезды, а с этим трудно.

– Кем или чем гордитесь?

– Трудолюбивыми воспитанниками, собственными детьми. И не знаю, насколько тут можно говорить о гордости, скорее, рад, что столько лет занимаюсь любимым делом.

– Планы на будущее?

– В марте в Минусинске пройдут всероссийские соревнования для детей до 15 лет, являющиеся отбором на первенство страны. Мы ожидаем, что наши ребята завоюют путёвку на Россию. А до этого, но также в марте, состоятся крупные местные старты, в том числе традиционный, много лет проходящий турнир «Таймырская весна». Они позволят оценить готовность наших спортсменов для выездов.