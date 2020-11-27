Владимир Потанин во время «Матча легенд» забросил три шайбы в ворота соперника

Вместе с представителями попечительского совета НХЛ во главе с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным в нём приняли участие прославленные хоккеисты Александр Овечкин, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие.

Как отметил Владимир Потанин, десятый сезон НХЛ открылся в непростое время, как бы бросая вызов пандемии, и выразил уверенность, что сегодняшние ограничения — это временное явление, а хоккей и массовый спорт в нашей жизни будут всегда. «Матч легенд», по словам президента «Норникеля», символизирует связь десятков тысяч любителей, которые играют в Ночной хоккейной лиге, сотен тысяч болельщиков и четыре поколения звёзд, вышедших на поле. «Пока у нас есть такие традиции на хоккейном поле — мы непобедимы», — подчеркнул он. Товарищеская встреча прошла в подмосковном комплексе «Лужки». Победу одержала команда «красных» со счётом 17:12. Напомним, Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Ежегодно НХЛ проводит в Норильске благотворительный матч с участием ветеранов норильского хоккея и звёзд отечественного хоккея.