Во дворе домов № 23, 25, 29, на улице Лауреатов летом появится новая спортплощадка

– Мы давно обращали внимание на эту территорию, по сути, здесь пустырь, и в округе практически нет детских или спортивных площадок. Мы считаем, будет правильно устроить тут место, где могли бы тренироваться дети из окрестных домов, а также наши спортсмены, когда позволяет погода, — рассказал директор центра Olymp Алексей Нуркенов.

Проект создания площадки подали на конкурс грантовой поддержки благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», и сегодня стало известно о победе в заявленной номинации с грантом в 5 млн рублей.

По проекту площадка (12х25 м) будет включать универсальное поле для игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол) размером 12х20 метров; площадь 12х5 метров займёт зона воркаута с различными тренажёрами. В основу ляжет прорезиненное покрытие, выполненное в виде пазлов, которое на зиму будет убираться в помещение центра единоборств, чтобы предотвратить его повреждение.

Основная работа по созданию площадки развернётся летом — как обещает Алексей Нуркенов, этим займутся профессиональные подрядчики, которые выполнят капитальное строительство, чтобы площадка служила много лет.

– Хочу сказать спасибо за поддержку «Норникелю», а также всем, кто нам помогал — делал расчёты проекта, кто будет заниматься непосредственно строительными работами. Olymp — территория спорта, которая становится всё больше и лучше. Надеюсь, это оценят не только наши спортсмены, но и жители окрестных домов и дворов, — отметил Алексей.