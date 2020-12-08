Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал бронзовым призёром чемпионата России по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поздравил победителей с успехом, отметив при этом, что расслабляться рано:

- Победа на чемпионате России не означает, что именно эти ребята поедут на олимпийский отборочный турнир. Боксёры должны продолжать доказывать то, что они достойны представлять страну. И сейчас им точно не надо расслабляться, поэтому в составе сборной России на отбор могут быть замены. Будут проводиться спарринги, наша задача - чтобы нашу страну представляли лучшие боксёры.

Кремлёв также отметил прогресс молодых боксёров, которые на чемпионате в Оренбурге предстали достойными соперниками опытным бойцам.

- Радует, что растёт конкуренция, молодёжь наступает на пятки. Сильная, мощная конкуренция идёт. Следующий чемпионат России будет выиграть сложнее, - считает генсек федерации.

Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал бронзовым призёром чемпионата и попал в основной состав сборной команды России. Андрей провёл на чемпионате четыре боя, поочерёдно одержав победы над соперниками из Москвы, Ростова, Комсомольска на Амуре и уступил в равном бою со счётом 2-1 боксёру из республики Дагестан.

Напомним, в Норильске Андрей Косенков тренировался в спортшколе №4 под руководством тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника. Сегодня Андрей - дипломированный специалист по физической культуре и спорту, окончивший академию имени Лесгафта. Он планирует посвятить свою жизнь спорту, постараться добиться права защищать цвета российского флага на крупнейших международных соревнованиях, а позже перейти в профессиональный бокс и стать чемпионом мира.