Воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал серебряным призёром чемпионата России

Стоит отметить, что спортсмен существенно прибавил за год: в прошлом году он был обладателем бронзовой медали. Теперь Андрею предстоит отбор на чемпионат мира. Уже через две недели начнутся тренировочные мероприятия, в ходе которых будет сформирован окончательный состав сборной для участия в планетарном турнире.

Напомним, за свою карьеру Андрей побеждал на Спартакиаде молодёжи России, был победителем молодёжного чемпионата России, призёром многих международных турниров, участником чемпионата Европы. На данный момент это самый титулованный боксёр из Норильска.