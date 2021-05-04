Воспитанники спортивной школы № 5 выступили на краевом чемпионате по пауэрлифтингу, где завоевали четыре медали

Анна Миронова, воспитанница Исы Эльмурзаева, стала второй в классическом троеборье (без экипировки), а также третьей в жиме штанги лежа. Анаит Алексанян, тренирующаяся у Александра Гуторова, в тех же дисциплинах стала обладательницей серебра. Ещё один норильчанин — Виктор Мезенцев — до призовых мест не добрался, став шестым, но выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

По мнению Александра Гуторова, норильские спортсмены могли выступить и лучше, подвела акклиматизация:

— Из-за этого во время выступлений были обессилены и показали не всё, на что способны. И всё же они молодцы, ведь им пришлось в своём юном возрасте конкурировать со взрослыми спортсменами, а это очень сложно. Судя по достигнутым результатам, у ребят большое будущее, и победы впереди.

На очереди у атлетов первенство Сибирского федерального округа среди юношей и юниоров (экипировочный дивизион), которое пройдёт в июне в Гурьевске (Кемеровская область).