Вот это поворот!

Под занавес спортивного сезона на турнире сошлись шесть футбольных клубов города: «Алиабад», «Газовик», «Ямал», «Юлдыз», «Алания» и прошлогодний победитель, команда Заполярной строительной компании «Строитель». Традиционно игры проходили по олимпийской системе — на выбывание. В финальный день состязания за третье место поборолись «Алиабад» и «Юлдыз». Последние буквально вырвали бронзовый кубок у соперников по результатам серии пенальти.

Как отметил главный редактор газеты Владимир Шиловский, «к сожалению, стадион «Солнышко» в очередной раз не оправдал своё название». Небо над рудной столицей на весь день затянулось тучами, а игроков без остановки поливало дождём. Матч за первое место состоялся между командами «Алания» и «Строитель» и завершился победой всухую — 2:0. Фавориту прошлого сезона, «Строителю» достался второй результат. Арбитр игры Адмир Кочкаров назвал сражение достойным:

- Команды играли справедливо. Особой грубости не было. А все конфликты решались на уровне разговоров. «Алания» показала лучшее владение мячом. Наверное, поэтому и выиграла. Скорость игры была хорошая.

Игроки команды «Алания» объяснили, что такая пасмурная и даже дождливая погода, наоборот, лучше подходит для футбола, чем летняя жара. Так сказать, истинно английская атмосфера. И скользкое покрытие поля, и предательски непредсказуемое направление мокрого мяча — только вызов для настоящего спортсмена. В этом году ребята, по их словам, приложили больше командных усилий, боролись до конца, каждый эпизод отыгрывали. Плюс помогли регулярные тренировки и занятия по теории игры. Именно слаженность команды позволила переиграть соперника и вырваться вперёд.

Медали и кубки победителям вручали главный редактор газеты Владимир Шиловский, а также почётные гости — начальник управления по спорту администрации Норильска Алексей Лягин и генеральный директор мини-футбольного клуба «Норильский никель», президент федерации футбола Павел Белкин.

- Поздравляю с завершением сезона большого футбола в Норильске. Все спортсмены оправдали репутацию несокрушимых бойцов, в очередной раз доказав, что человеку, в сердце которого живёт спортивный азарт и воля к победе, никакая погода, никакие препятствия не страшны. Сегодня удача отвернулась от «Строителя» и широко улыбнулась «Алании». Это повод в следующем году снова встретиться, чтобы помериться силами, — анонсировал турнир 2024 года Владимир Шиловский.

Игроки клуба «Алания» пообещали, что сделают всё для того, чтобы переходящий кубок турнира получил постоянную прописку в их зале славы. А главный редактор «Заполярной Правды» пообещал в следующем году учредить специальный приз для лучшего болельщика.

Традиционно в ходе турнира судьи отметили выдающихся игроков:

Лучший вратарь — Адмир Кочкаров;

Лучший защитник — Хасан Мусаев;

Лучший полузащитник — Александр Таран;

Лучший нападающий — Эдуард Плиев;

Лучший бомбардир — Никита Кобрин;

Лучший игрок турнира — Батраз Зураев.