Возвращение чемпионов

Ледовое шоу с нелёгкой судьбой

Ледовое шоу «Чемпионы» — это программа Ильи Авербуха, созданная им в прошлом году. Ей пророчили оглушительный успех и всероссийскую славу. Планировалось, что в 2020 году её участники объедут с выступлениями более тридцати городов России, в том числе Норильск, вдохновляя своим мастерством юных спортсменов на будущие свершения и радуя искушённых зрителей своими лучшими номерами. Согласитесь, не каждый день выпадает возможность увидеть вживую выступление, принесшее российскому спортсмену олимпийское золото, и новейшую программу от признанных мастеров ледовой арены. Сейчас, когда противоковидный режим смягчили, чемпионский тур по России решено возобновить. В ближайшее время представление увидят жители Санкт–Петербурга, Иркутска, Челябинска, Смоленска, Красноярска и норильчане.

Немного Авербуха

Чего ждать от предстоящей программы? Какого она будет уровня? Достаточно сказать, что её создатель Илья Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт–Лейк–Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, чемпион России 1997, 2000, 2001 и 2002 годов, чемпион мира среди юниоров 1990 и 1992 годов. Постановками ледовых шоу легендарный мастер спорта занимается с 2014–го, в его копилке — и серьёзные работы вроде «Вместе и навсегда», «Кармен», «Легенды спорта», и детские сказки — «Морозко», «Щелкунчик и мышиный король», «Алиса в стране чудес». Авербух приложил руку и к созданию полюбившихся россиянам популярных телешоу «Ледниковый период», «Лёд и пламень». Всего на его счету около полусотни различных постановок.

Звёздный состав

Сложно выделить кого–то одного из чемпионского состава. Поэтому упомяну о своих любимчиках. Первый среди них — Алексей Ягудин, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион. В первой части шоу 2020 года он демонстрировал зрителям свою олимпийскую программу, принёсшую ему заветное золото, а во второй, театральной, — выступал в роли ироничного клоуна. Внесли ли организаторы изменения в шоу 2021 года — пока неизвестно. Но искренне надеюсь, что нет. Лично я в первую очередь хотел бы увидеть именно олимпийское выступление Ягудина. Также своё мастерство продемонстрируют: Оксана Домнина, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр; Роман Костомаров, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион; Максим Шабалин, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, и другие легендарные российские спортсмены в фигурном катании. Зрителям обещают как индивидуальные, так и парные выступления. А завершиться представление должно грандиозной театральной постановкой, когда на лёд выйдут все участники. В общем, норильчан ждут два часа действительно завораживающего зрелища.

Если вы собираетесь насладиться шоу, то перед покупкой билета стоит определиться, какая сторона представления вас больше интересует. Если это структура программы, и вы хотите лучше рассмотреть и самих героев, и их костюмы, то лучше брать места в центре зала. А если вас больше привлекает качество выполнения сложных трюков и пируэтов, то лучше расположиться ближе к краю. Дело в том, что для наиболее сложных прыжков спортсмену необходим серьёзный разгон — больше половины поля, так что точки выполнения наиболее сложные пируэтов будут смещены ближе к краю.