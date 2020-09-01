Впервые в Норильске открылось отделение художественной гимнастики

В секции набираются девочки: в спортшколу - начиная с 6-7 лет, в федерацию - с 3 лет. По словам тренера Светланы Вересовой, КМС по художественной гимнастике, которая будет проводить занятия в школе и федерации, планируется набрать 4 группы по 12 детей.

- Родители уже интересуются и записывают детей. Занятия в спортшколе будут бесплатными, в федерации - платными, - пояснила она. - Дети младшего возраста смогут пройти в федерации общую и специальную физическую подготовку и будут готовы к включению в спортшколы по достижении 6-7 лет, а значит, раньше смогут продемонстрировать результат.

В свою очередь директор спортшколы № 2 Андрей Воронов поясняет, что появление этого отделения правильно и давно желаемо норильчанами - спрос на художественную гимнастику наблюдался на протяжении нескольких лет.

- Спортивная гимнастика в городе есть, акробатика - тоже, и обе показывают большие успехи. Так что логично было и появление «художниц». По ряду причин прежде этого сделать не удавалось. Мы рады, что теперь такое отделение существует, - отмечает он.

Важно, что художественная гимнастика - олимпийский вид спорта, а значит, по результатам соревнований спортсменкам будут присваиваться разряды и спортивные звания.

Подробнее о работе отделения можно узнать по телефону 46-05-79 и в социальных сетях спортшколы № 2.