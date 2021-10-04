Всероссийский день ходьбы отметили в воскресенье на лыжной базе «Оль-Гуль»

Участниками массовых стартов стали все желающие - в первую очередь спортсмены, занимающиеся в клубе скандинавской ходьбы, работающем на лыжной базе с прошлого года. Всего набралось 19 физкультурников.

- Мы не ограничивали возраст участников: на старт вышли спортсмены от 7 до 65 лет и старше. Вообще, в нашем клубе занимаются как женщины, так и мужчины, средний возраст - от 35 до 70 лет. В зависимости от этого варьируется и нагрузка. Например, во время тренировок одни проходят дистанцию в 5-10 км, другие - до 5 км, - отметила Юлия Позднева, руководитель клуба и инструктор-методист лыжной базы.

До наступления холодов тренировки проходят на улице, на деревянных настилах, после выпадения снега - на заасфальтированных площадках базы (вокруг здания и на территории парковки). Таким образом, дистанция включает в себя нужный перепад высоты. В помещение спортсмены переходят только в случае серьёзных морозов или сильного ветра.

В день акции участникам было предложено пройти стандартную дистанцию в 3 км. Справились с ней все, а некоторые ходоки, уже финишировав, брали в руки палки и продолжали путь - уже для себя. Несколько человек также записались в клуб, чтобы заниматься на регулярной основе.

Юлия Позднева рассказала, что акцию теперь планируется проводить ежегодно, чтобы расширить возможности норильчан в занятиях скандинавской ходьбой, уже завоевавшей повсеместную популярность на материке:

- Такой успех неудивителен - противопоказаний эта дисциплина не имеет, если мы говорим об оздоровительном процессе. Если о тренировочном, всё же потребуется справка от терапевта. Но, опираясь на практику, скажу, что все занимающиеся не только справляются с задачей, но и отлично себя чувствуют при регулярных нагрузках. Удобно также, что клуб предоставляет весь инвентарь для соревнований и тренировок.

В планах клуба - проведение будущим летом первого соревновательного кубка по спортивной дисциплине, а также разработка маршрутов выходного дня.

- Этим летом мы неоднократно выбирались на Красные Камни. Спортсменам важно заниматься на пересечённой местности, и мы планируем устраивать такие выходы чаще, - заключила наша собеседница.

Записаться в клуб скандинавской ходьбы можно по телефону 8-903-929-57-29 (Юлия) либо просто позвонив или приехав на лыжную базу в будний день. Занятия бесплатные.