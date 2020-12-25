Всё для МФК «Норильский никель» ударно отметил открытие новой домашней площадки

Матч проходил без зрителей, роль болельщиков на себя взяли журналисты, приглашённые на открытие спортхолла. Так что у северян всё-таки были преимущества: домашняя площадка и поддержка земляков.

Символично, что исторический первый мяч на новой арене «Айка» забил именно футболист «Норильского никеля». Сделал это бразильский легионер заполярной команды Родригиньо уже на третьей минуте матча, а ещё три минуты спустя он оформил дубль. Впоследствии именно Родригиньо стал главным героем встречи. Но прежде несколько попыток взломать оборону «Норильского никеля» предприняли футболисты КПРФ: атаки Ниязова и Асадова выглядели не слишком убедительно, а затем и Фукину не удалось переиграть Поддубного. Зато норильскому бразильцу Родригиньо на 20-й минуте вновь улыбнулась удача — его прямой удар со штрафного застал вратаря москвичей Цайдера врасплох, вынудив гостей снова начинать с центра поля. «Коммунисты» подключили своего голкипера к атакам в надежде спасти положение, но и тут случилась осечка — ошибку Цайдера использовал вездесущий Родригиньо, отправивший свой четвёртый мяч в ворота на 24–й минуте. В этот день он был неудержим. После он признался, что не припоминает столь результативной игры — только три гола за матч в своём штате в Бразилии: «Бывает такой день, что просто идёт и прёт. Сегодня был один из них. Я очень счастлив, что мне так повезло».

Преимущество северян могло оказаться ещё более фантастическим, ударь они чуть точнее с 10–метровой отметки. Сразу три попытки хозяев в исполнении Орлова, Родригиньо и Шаяхметова на последних минутах тайма остались безрезультатными. После перерыва Цайдера в воротах гостей сменил Бойцов, а «коммунисты» очень быстро отквитали один мяч — это произошло на 26–й минуте, когда Багиров удачно сработал на добивании после удара Фукина. Но на 39–й минуте КПРФ осталась в меньшинстве и без капитана — Ромуло заработал удаление за грубую игру против голкипера хозяев. Реализовать большинство норильчанам не удалось, а за семь с небольшим минут до окончания матча Бесо Зоидзе, тренер МФК КПРФ, бросил в бой Ниязова в качестве пятого полевого, и в своеобразном меньшинстве оказались уже никельщики. Алибеков имел неплохой шанс поразить пустые ворота москвичей, но снаряд проследовал мимо, а гости всё же сумели отыграть ещё один мяч — Янар Асадов замкнул прострел на 47–й минуте. Позже, обыграв двух соперников, шанс отличиться получил Ниязов, но Поддубный блокировал удар, а выстрел Гомеса приняла на себя перекладина. «Норильский никель» удерживает счёт и победно открывает свою новую домашнюю арену — 4:2.

После игры Бесо Зоидзе признал, что ему трудно бъяснить, почему команда сыграла не так, как может и умеет:

– Мы сделали практически всё, чтобы у хозяев был праздник в виде результата. Мы изначально совершенно не соответствовали своему же уровню. Не знаю, с чем это связано. Это наша внутренняя проблема. Соперник играл с вдохновением, добившись очень большого перевеса в первом тайме за счёт забитых голов. Во втором тайме мы попытались улучшить ситуацию, но при счёте 4:0 очень сложно строить успешную стратегию. Мы рисковали, ушли в индивидуальные действия. Но соперник понимал, что перевес на его стороне, и играл активнее. Будем анализировать ситуацию и готовиться ко второй игре.

Главный тренер норильчан Евгений Куксевич сказал, что в этот день его установка на игру была как никогда короткой — отдать все силы, эмоции, настрой, характер, чтобы в первую игру дома обязательно победить, и ребята справились:

– Глаза горели, мы работали в обороне, отдав инициативу сопернику. Хотели больше сыграть в контратаках: мы забили хорошие голы, везучие, так их назову. И вырвали эту победу.

К сожалению, сохранить победный задор на следующий день не удалось. Вторая встреча между «Норильским никелем» и КПРФ завершилась победой московской команды — 5:3. Счёт был открыт на десятой минуте — после розыгрыша углового точным ударом отличился игрок КПРФ Владислав Мерлушкин. Через четыре минуты преимущество удвоил испанский легионер москвичей Рауль Гомес, в касание завершивший быструю контратаку. Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу гостей.

На 30–й минуте норильчанин Темирлан Алибеков обыграл оппонента вблизи чужой штрафной, сократив разрыв до минимума, но вскоре Мерлушкин оформил дубль. Самой результативной получилась заключительная десятиминутка встречи — соперники забили по два мяча. Сначала Артём Ниязов отметился голом, а затем эстафету принял Нандо. Заполярный клуб ответил голами Родригиньо и Волынюка. Но этого оказалось мало. 5:3 — победа КПРФ.

Бесо Зоидзе по окончании встречи рассказал, что его команде хотелось улучшить игровую дисциплину. Во втором матче КПРФ исправила принципы и критерии обороны. К тому же после первого проигрыша включился психологический фактор:

– Сегодня команда смогла доказать, что мы соответствуем занимаемому статусу в плане игрового содержания. Конечно, соперник бился до конца, даже когда была большая разница в счёте. Никельщики показали свою состоятельность. Думаю, эти две игры получились интересными и содержательными. Самое главное, что этот тур украсил открытие зала. Хочется, чтобы поскорее закончилась пандемия, и трибуны заполнили болельщики. Тогда здесь будет совсем другая атмосфера.

Евгений Куксевич был более сдержан, отметив, что у него нет претензий к ребятам: «Считаю, всё по делу. Соперник сегодня был более заряжен, более свеж, играл на мастерстве».