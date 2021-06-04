Второй полуфинал плей–офф Париматч–Суперлиги обернулся досадной неудачей для МФК «Норильский никель»

После ничьей в основное время (6:6) команда проиграла «Тюмени» по серии пенальти — 3:4. «Тюмень» в первые минуты доминировала, но счёт всё же открыли норильчане — Лео дал пас Руслану Кудзиеву, и тот не промахнулся. Тюменцы продолжали чаще владеть мячом, однако в решающие моменты их подводила неточность. На 10–й минуте Занотто решился на дальний удар, и снаряд оказался в воротах «Тюмени» — 2:0. На 14–й минуте голкипер тюменцев Денис Субботин вышел далеко из ворот и поплатился за это: Алекс забил третий гол. Однако тюменцы сразу же сократили разрыв — отличился Таффи. На 20–й минуте удар головой Ивана Милованова принёс «Тюмени» второе очко, а Александр Упалев дальним точным ударом в «девятку» восстановил равновесие в игре — 3:3.

В начале второго тайма «Тюмень» впервые в матче вышла вперёд — решающий удар нанёс Сергей Абрамович. Игроки «Норильского никеля» ответили двумя голами: сначала ворота поразил Сергей Орлов, а за ним, после ошибки Милованова, — Алекс. Вскоре Таффи проверил на прочность каркас чужих ворот, а за 6 минут до конца основного времени Упалев оформил дубль — 5:5.

На последней минуте первого овертайма Максим Волынюк переправил мяч в неприкрытый угол ворот, принеся ещё один гол «Норильскому никелю». Во втором дополнительном тайме тюменцы выпустили на паркет пятого полевого игрока, и Руан сравнял счёт — 6:6. В послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Тюмени», счёт в серии стал равным — 1:1.