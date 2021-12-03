Выпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Людмила Протченко, мастер спорта международного класса, завоевала золото и установила два мировых рекорда на чемпионате мира по жиму и классическому жиму, который прошёл недавно в Литве.

Спортсменка взяла первое место в жиме среди женщин в весовой категории 84 кг с результатом 207,5 кг. В классическом жиме в той же весовой категории её результат — 155,0 кг. И это новый мировой рекорд!

Свою спортивную карьеру Людмила начинала в Талнахе, в спортивном зале «Горняк». С 2002 по 2004 год она занималась под руководством тренера Евгения Кретова, а после окончания школы переехала в Санкт-Петербург, где продолжила спортивную карьеру.

– Сразу было видно, что у неё большое будущее в этом спорте. Она самородок, — сказал Евгений Юрьевич о Людмиле.

Людмила — многогранный, интересный человек, талантливая спортсменка, полиглот, владеет несколькими иностранными языками, постоянно учится новому, а в спорте подвигает свои же рекорды, говорят о спортсменке в спортивном комплексе «Талнах».

– До 2019 года стандарт 140 кг долго никто не мог подвинуть, а в 2019 году в Японии я смогла, установив новый — 147,5 кг. На чемпионате мира в Литве я подвинула свой рекорд до 155 кг, а на чемпионате Европы взяла 155,5 кг. У меня иногда спрашивают: Сколько тебе нужно ещё кубков и медалей, у тебя же их много? Я занимаюсь не для рекордов, а потому что мне нравится сам процесс. Всё просто, тихо-мирно... Жмём, — делится чемпионка.