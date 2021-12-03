МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Выпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

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Выпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Выпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингуВыпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингуВыпускница норильской школы тяжёлой атлетики стала пятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Людмила Протченко, мастер спорта международного класса, завоевала золото и установила два мировых рекорда на чемпионате мира по жиму и классическому жиму, который прошёл недавно в Литве.

Спортсменка взяла первое место в жиме среди женщин в весовой категории 84 кг с результатом 207,5 кг. В классическом жиме в той же весовой категории её результат — 155,0 кг. И это новый мировой рекорд!

Свою спортивную карьеру Людмила начинала в Талнахе, в спортивном зале «Горняк». С 2002 по 2004 год она занималась под руководством тренера Евгения Кретова, а после окончания школы переехала в Санкт-Петербург, где продолжила спортивную карьеру.

– Сразу было видно, что у неё большое будущее в этом спорте. Она самородок, — сказал Евгений Юрьевич о Людмиле.

Людмила — многогранный, интересный человек, талантливая спортсменка, полиглот, владеет несколькими иностранными языками, постоянно учится новому, а в спорте подвигает свои же рекорды, говорят о спортсменке в спортивном комплексе «Талнах».

– До 2019 года стандарт 140 кг долго никто не мог подвинуть, а в 2019 году в Японии я смогла, установив новый — 147,5 кг. На чемпионате мира в Литве я подвинула свой рекорд до 155 кг, а на чемпионате Европы взяла 155,5 кг. У меня иногда спрашивают: Сколько тебе нужно ещё кубков и медалей, у тебя же их много? Я занимаюсь не для рекордов, а потому что мне нравится сам процесс. Всё просто, тихо-мирно... Жмём, — делится чемпионка.

Фото участников турнира
3 декабря в 15:30 3980
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