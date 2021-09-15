Выпускник норильской школы борьбы отличился на международном турнире

Эти соревнования проводятся в столице Белоруссии с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году. На этот раз, несмотря на пандемию, в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из Грузии, Ирана, Казахстана, России, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

По результатам выступлений спортсмены сборной Красноярского края завоевали две серебряных медали и одну бронзовую. Последняя - у нашего земляка Дмитрия Зайнидинова. Он стал третьим в категории до 79 кг, одолев спортсмена из Грузии (10:2).

Напомним, Дмитрий - выпускник спортшколы № 4, тренировался у Александра Овчинникова. В 2019 году он уже выступал на соревнованиях международного уровня "Байкал open", завоевав тогда серебро.