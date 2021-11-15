Выпускник норильской школы карате Мехман Рзаев выступит на чемпионате мира

Завтра в Дубае (ОАЭ) стартует чемпионат мира по каратэ WKF. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов от 117 стран. От России на татами могут выйти 25 атлетов.

Мехман Рзаев много лет тренировался в Норильске у Алексея Нуркенова. Сегодня он – действующий спортсмен и тренер, работает в подмосковном Клину и Москве. Для него это будет уже третье выступление на чемпионате мира - к сожалению, прежде завоевать медали ему не удавалось.

Традиционно Мехман выступит в мужском командном ката, в его тройке мы увидим также Максима Ксенофонтова и Эмиля Сковородникова. Эти ребята уже добивались успехов на татами Дубая – они показывали отличные результаты на этапах Премьер-лиги Karate1.

- Этот чемпионат мира в таком составе будет для нас первым. Хотя мы уже выступаем долго, но перед чемпионатом всегда мира были замены... Наша главная цель – привезти медаль, - делится Мехман Рзаев.

По его словам, в сборной России за несколько дней до старта чемпионата мира царит отличное настроение. Шансы российских каратистов на успех Мехман оценивает как высокие:

- Что касается нашей тройки ката, мы не раз восходили на пьедестал на Премьер-лигах в Дубае. На татами будет жарко, ведь на чемпионате мира собираются лучшие каратисты. Кстати, за ними всегда интересно следить, и я думаю, у зрителей никогда не пропадёт интерес к таким турнирам.

При этом спортсмен очень рассчитывает на поддержку болельщиков:

- Обязательно понаблюдайте за нашей тройкой – мы приложим все усилия для того, чтобы выбиться в лидеры. И, конечно, за всей сборной России. Нам важна ваша поддержка!