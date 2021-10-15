Выше голову

В стартовом матче 30–го по счёту сезона чемпионата заполярный клуб на домашнем паркете переиграл соперников из Самары. Что норильчане настроены решительно, стало понятно с самого начала, когда первый гол дальним ударом забил Алекс. Эта игра вообще была удачной для бразильского легионера — в этот день он оформил хет–трик.

Дубль случился на 15–й минуте встречи, когда Алекс пробил точно из–под защитника. Гости не успевали адекватно ответить напористым северянам — уже на 19–й минуте их ворота вновь поразили, на этот раз отличился Занотто, получивший передачу от Романа Букина.

Во втором тайме никельщики продолжили хозяйничать на паркете: на 33–й минуте их контратака принесла четвёртый гол в ворота «Динамо», который стал третьим в списке для удачливого в этот день Алекса. Надо отдать гостям должное — они не сдались на милость победителя, продолжая атаковать. Дважды им удалось пробиться к воротам: забили капитан динамовцев Алексей Лялин и Фернандо. Но наша команда своего преимущества не упустила и завершила матч пятым мячом под авторством Руслана Кудзиева, забитым в пустые ворота противника, заменившего вратаря на пятого полевого игрока. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу «Норникеля».

После матча капитан МФК «Динамо Самара» Алексей Лялин рассказал, что его команда не так планировала начать сезон. Неприятности начались ещё по дороге в Норильск — погода долго не позволяла прилететь:

– Но не будем на это списывать тот факт, что мы плохо вошли в игру. Не смогли зацепиться за счёт. «Норильский никель» хорошо реализовал все свои моменты. Было бы неплохо, если бы перед перерывом мы смогли–таки забить. Однако не получилось. Во втором тайме начали лучше прессинговать. Начали появляться моменты, но всё равно не сумели выровнять игру. Надеюсь, что завтра у нас получится лучше. Уверен, для болельщиков завтрашний матч будет более интересен.

А вот Станислав Ларионов, главный тренер МФК «Динамо Самара», предполагал, что игра с бронзовым призёром чемпионата будет тяжёлой:

– Команда соперника очень хорошо организованна, мы пытались поменять рисунок игры, но нам не хватило свежести и реализации в заключительных моментах.

Евгений Куксевич, главный тренер «Норникеля», отметил, что успех в первую очередь связан с тем, что команда была заряжена с первых секунд:

– Было видно, что концентрация на высоком уровне. Поддавливали соперника, пытались выжать их со своей половины поля. Применяли прессинг и извлекли из этого дивиденды. Сегодня мы увидели заполненные трибуны, услышали напутственные слова от директора Заполярного филиала «Норникеля» Николая Уткина. Это всё очень важно, тем более на первом матче сезона. Болельщики, как обычно, рьяно нас поддерживали. Было видно, что трибуны жили игрой. Это очень приятно.

И всё же у динамовцев, похоже, ко второму дню получилось как следует восстановиться и провести работу над ошибками.

В ответной игре мини–футбольный клуб «Норильский никель» потерпел поражение от самарского «Динамо». Благодаря точным ударам Рената Шакирова на пятой и 24–й минутах, а также

Алексея Лялина на 20–й минуте «Динамо» завершила первый тайм с преимуществом в три гола.

После перерыва ситуация на паркете не изменилась: на 29–й минуте Шакиров оформил хет–трик. А затем самарцы ещё трижды отличились — голы на счету Лялина, Фернандо и Павла Симакова. У северян забили Данил Кутузов и Руслан Кудзиев. Итоговый счет — 7:2 в пользу «Динамо Самары».

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что это поражение, бьющее по самолюбию:

– Счёт крупный, я воспринимаю его как тренерский проигрыш. Можно было принять другие решения относительно четвёрок. Соперник выпустил вторую четвёрку, которая играла против нашей первой в начале. А вот лидеров поставил вторыми. Я надеялся, что наша вторая четвёрка справится. Но, к сожалению, этого не произошло. При счёте 0:2 я заметил, что ребята приуныли. То ли не верили в успех, то ли сказалась нехватка лидеров в команде, которые вчера отдали много энергии. Сегодня они уже были не в таком состоянии. Мы пытались выпустить всю скамейку, дать возможность другим ребятам проявить себя. Не получилось. Сделали ещё один шаг: выпустили пятого полевого. Тоже не совсем удачно пошло.

Тем не менее тренер поблагодарил болельщиков и выразил надежду, что в такие тяжёлые для команды моменты они не отвернутся от неё и продолжат поддерживать.

Руслан Кудзиев, игрок «Норникеля», извинился перед зрителями и пообещал, что будет проведена работа над ошибками.

– Не могу сказать, что мы сегодня безвольно проиграли. Были моменты, когда нужно было забивать. Очень хорошо вратарь соперника сыграл. Хорошо, что это случилось в начале чемпионата. Будем думать, как это исправлять. Бывают дни, когда просто не летит мяч в ворота. Думаю, футбольный бог есть. В следующих матчах таких ошибок допускать не будем, — отметил он.

Таким образом, никельщикам не удалось набрать максимальное количество очков в первом туре нового чемпионата: команды поделили их между собой. В настоящий момент северяне находятся на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата. Следующие поединки состоятся уже 15–16 октября на выезде — норильчане встретятся с екатеринбургской «Синарой».