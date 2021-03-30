XV открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар. Птица»
XV открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар. Птица»
Турнир собрал рекордное число участников.
Турнир этого года значительно повысил свой уровень: региональными эти соревнования были сразу для трёх возрастных групп – 13-14, 15-16 и 17-18 лет. Прежде такой статус имели только выступления юниоров (17-18 лет). Кроме того, в целом возросло число возрастных категорий, принятых на турнире – до пяти. Гостями соревнований стали боксёры из Новочеркасска (Ростовская область) и Дудинки, а зрителям, наконец, разрешено было наблюдать за боями. Всего за три дня соревнований на ринг поднялись 140 спортсменов, которые разыграли 37 комплектов наград, плюс в каждой возрастной категории определялись индивидуальные номинации – «Лучший боксёр», «За волю к победе». Любопытно, что в числе выступающих была и одна пара девушек (победительницей в итоге стала Ширин Дуйшеналиева, призёр Сибири). Главным судьёй турнира традиционно выступил судья всероссийской категории Сергей Алексеевич Могутнов, известный в прошлом норильский тренер, сегодня живущий в Питере.
На церемонии открытия, яркой и красочной, участникам соревнований пожелала удачи заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила, что прошлый год был очень сложным для всех, но спортсмены не переставали тренироваться и оставались в строю: «Сегодня мы видим результат силы спортивного духа, желания быть лучшими. Это можно только приветствовать».
Боксёров поздравил и Виктор Коновалов, генеральный директор группы компаний «Жар. Птица» и от себя лично.
Традиционно участниками этого турнира стали опытные боксёры, многие обладают титулами победителей и призёров региональных первенств. Потому и борьба на ринге была самой серьёзной.
- В этом году мы выставили три весовые категории среди взрослых спортсменов (17-18 лет), большинство из них – выпускники норильских спортшкол, и каждый год стараются поддержать наш турнир и выступить на нём, - рассказал Максим Трофимов, тренер спортшколы № 4.
Статус соревнований позволяет присвоить звание КМС участникам, выполнившим норматив. Претендовать на него теперь может один из победителей в категории 69 кг, воспитанник спортшколы № 5. В ближайшее время документы спортсмена будут направлены в Минспорта региона, где и будет решен вопрос о присвоении ему статуса.
В целом норильчане, по мнению заместителя главного судьи турнира Дениса Дурасова, выступили хорошо: норильская школа бокса всегда в числе лидеров на регионе и в Сибири, а к этим соревнованиям к тому же готовились специально, тренируясь дважды день. Порадовала и тактико-техническая подготовка ребят.
По результатам выступлений лучшими боксёрами признаны: Максим Монастырский (спортшкола № 4), Адель Дурдыев (СШЕ), Владимир Бурдаков (СШЕ), Денис Карасёв (спортшкола № 4), Рамазан Мазанаев (спортшкола № 5), Рахман Худайбердыев (спортшкола № 4), Тагир Рамазанов (спортшкола № 5). Ребята награждены специальными призами от группы компаний «Жар. Птица».
- Огромное спасибо Виктору Коновалову, а также фонду «Территория добра» и его председателю Наталье Солодовник, без помощи которых не было бы этого турнира. Они делают большое дело, помогая в спортивном развитии наших детей и подростков, - высказали благодарность тренеры.
Уже в пятницу четверо норильских боксёров 13-14 лет отправятся на первенство Сибири. Все они – дебютанты соревнований такого уровня, но тренеры ждут только побед от своих подопечных, что позволит отобраться на первенство России. А в Норильске следующий турнир, закрывающий спортивный год, пройдёт 23-25 апреля. На 44–е соревнования «Приз Талнаха» на стадионе «Солнышко» соберутся боксёры всех возрастов. По итоговым результатам наградят победителей и призёров, а также спортсменов и тренеров, показавших в этом году лучшие результаты.