XV открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар. Птица»

Турнир этого года значительно повысил свой уровень: региональными эти соревнования были сразу для трёх возрастных групп – 13-14, 15-16 и 17-18 лет. Прежде такой статус имели только выступления юниоров (17-18 лет). Кроме того, в целом возросло число возрастных категорий, принятых на турнире – до пяти. Гостями соревнований стали боксёры из Новочеркасска (Ростовская область) и Дудинки, а зрителям, наконец, разрешено было наблюдать за боями. Всего за три дня соревнований на ринг поднялись 140 спортсменов, которые разыграли 37 комплектов наград, плюс в каждой возрастной категории определялись индивидуальные номинации – «Лучший боксёр», «За волю к победе». Любопытно, что в числе выступающих была и одна пара девушек (победительницей в итоге стала Ширин Дуйшеналиева, призёр Сибири). Главным судьёй турнира традиционно выступил судья всероссийской категории Сергей Алексеевич Могутнов, известный в прошлом норильский тренер, сегодня живущий в Питере.

На церемонии открытия, яркой и красочной, участникам соревнований пожелала удачи заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила, что прошлый год был очень сложным для всех, но спортсмены не переставали тренироваться и оставались в строю: «Сегодня мы видим результат силы спортивного духа, желания быть лучшими. Это можно только приветствовать».

Боксёров поздравил и Виктор Коновалов, генеральный директор группы компаний «Жар. Птица» и от себя лично.

Традиционно участниками этого турнира стали опытные боксёры, многие обладают титулами победителей и призёров региональных первенств. Потому и борьба на ринге была самой серьёзной.

- В этом году мы выставили три весовые категории среди взрослых спортсменов (17-18 лет), большинство из них – выпускники норильских спортшкол, и каждый год стараются поддержать наш турнир и выступить на нём, - рассказал Максим Трофимов, тренер спортшколы № 4.

Статус соревнований позволяет присвоить звание КМС участникам, выполнившим норматив. Претендовать на него теперь может один из победителей в категории 69 кг, воспитанник спортшколы № 5. В ближайшее время документы спортсмена будут направлены в Минспорта региона, где и будет решен вопрос о присвоении ему статуса.

В целом норильчане, по мнению заместителя главного судьи турнира Дениса Дурасова, выступили хорошо: норильская школа бокса всегда в числе лидеров на регионе и в Сибири, а к этим соревнованиям к тому же готовились специально, тренируясь дважды день. Порадовала и тактико-техническая подготовка ребят.

По результатам выступлений лучшими боксёрами признаны: Максим Монастырский (спортшкола № 4), Адель Дурдыев (СШЕ), Владимир Бурдаков (СШЕ), Денис Карасёв (спортшкола № 4), Рамазан Мазанаев (спортшкола № 5), Рахман Худайбердыев (спортшкола № 4), Тагир Рамазанов (спортшкола № 5). Ребята награждены специальными призами от группы компаний «Жар. Птица».

- Огромное спасибо Виктору Коновалову, а также фонду «Территория добра» и его председателю Наталье Солодовник, без помощи которых не было бы этого турнира. Они делают большое дело, помогая в спортивном развитии наших детей и подростков, - высказали благодарность тренеры.

Уже в пятницу четверо норильских боксёров 13-14 лет отправятся на первенство Сибири. Все они – дебютанты соревнований такого уровня, но тренеры ждут только побед от своих подопечных, что позволит отобраться на первенство России. А в Норильске следующий турнир, закрывающий спортивный год, пройдёт 23-25 апреля. На 44–е соревнования «Приз Талнаха» на стадионе «Солнышко» соберутся боксёры всех возрастов. По итоговым результатам наградят победителей и призёров, а также спортсменов и тренеров, показавших в этом году лучшие результаты.