Заходи, гостем будешь. МФК «Норильский никель» представил болельщикам новый сайт

Запуск обновлённого ресурса приурочен к прошедшему Дню города и 85–летию «Норникеля». Адрес остался прежним — www.mfcnornik.ru, а вот сам сайт стал более удобным и функциональным, плюс обновился его дизайн.

Работа по усовершенствованию страницы продолжается, и здесь могут помочь посетители. Отзывы и предложения по улучшению работы сайта следует отправлять на электронный адрес клуба: mfknornik@yandex.ru

Между тем, наши спортсмены продолжают готовиться к новому сезону, который стартует 1 августа. Сейчас завершается цикл контрольных игр. Впереди ещё две встречи — 25 июля с КПРФ и 26 июля с командой из Высшей лиги «Газпром–бурение».

Все матчи проходят в закрытом режиме. Трансляций игр не ведётся.