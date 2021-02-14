Мини–футбольный клуб «Норильский никель» провёл в минувшие выходные две принципиальные игры на арене «Айки»

Счёт открыт

Заполярной команде везёт на своей арене — это показали уже несколько туров Париматч–Суперлиги. Вот и в этот раз первая же встреча стала для норильчан удачной и весьма результативной: наши ребята сразу завладели преимуществом, а тюменцам в атаках не хватило остроты. Счёт открыли уже на третьей минуте: Алекс отличился после классного прессинга хозяев на чужой половине площадки. Тюменцы имели шансы восстановить равенство на табло, однако Максим Емельянов и Бруно Таффи своими возможностями не воспользовались. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе заполярной команды.

На 29–й минуте встречи противнику удалось сравнять счёт — Никита Емельянов перекинул Николая Балашова при подключении к атаке. Через четыре минуты норильчане вновь вышли вперёд усилиями Жулио Занотто и больше не упускали своего. На 43–й минуте Родригиньо довёл преимущество своей команды до двух мячей, оказавшись первым на добивании. Стремясь найти выход из ситуации, гости заменили вратаря на пятого полевого игрока, но это не принесло желаемого эффекта: до конца встречи северяне смогли забить ещё дважды, дубль оформил Руслан Кудзиев, лучший бомбардир команды. Итог — 5:1, победа «Норникеля».

Как отметил Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», на игроков особенное влияние оказал тот факт, что в зале, наконец, присутствовали зрители:

– Мы понимали, что волнение обязательно будет, и нужно действовать максимально просто. Потому особенно яркого рисунка игры я не увидел. Но зато были видны терпение и работа. Наверное, за счёт этого мы смогли найти свои моменты и реализовать их...Да, во втором тайме мы пропустили нелепый гол. Тем не менее команда не запаниковала. Продолжали играть, смогли повести в счёте и вернуть хорошее психологическое состояние. Очень здорово отыграли четыре против пятерых, и забили свои голы в пустые ворота.

Николай Балашов, вратарь МФК «Норильский никель», в свою очередь извинился перед командой и болельщиками за пропущенный мяч и поблагодарил коллег по команде за то, что «из 1:1 сделали такой хороший счёт и выиграли».

А вот игрок «Тюмени» Сергей Крыкун отметил, что на игру его команды повлияло много факторов: три спортсмена вернулись из сборных, перенеся за последние дни несколько сложных перелётов. Ещё двое (Антошкин, Абрамович) травмировались. Но гости пообещали: 50 минут следующего матча покажут, что они как следует подготовились к схватке.

Тенденция, однако!

К сожалению для заполярной команды, тюменцам, как и было обещано, удалось отыграться. Они явно сделали выводы, выглядели увереннее и совершали меньше ошибок, стараясь с первых же минут встречи завладеть преимуществом. При этом первый гол зрители смогли увидеть лишь в середине первого тайма — Андрей Батырев ударом с дальней дистанции поразил ворота «Норильского никеля». Последовал примеру партнёра по команде и Александр Упалев. Под занавес первой половины матча Бруно воспользовался ошибкой обороны северян, перехватив мяч на самой границе штрафной хозяев, и в ближнем бою переиграл Поддубного.

«Тюмень» решила не останавливаться на достигнутом. Уже на 27–й минуте встречи Андрей Батырев записал в свой актив второй мяч в игре. Четвёртый мяч стал для норильчан холодным душем — в течение двух минут подопечные Евгения Куксевича смогли забить сразу два гола. Сначала отлично на добивании сыграл Дарлан, затем Руслан Кудзиев оказался первым на мяче в штрафной «Тюмени» и мощным ударом поразил ближний угол ворот Лео. Вновь увеличил разницу до трёх мячей гол в исполнении Дениса Неведрова.

Когда до финальной сирены оставалось меньше минуты, норильчане бросили все силы вперёд и не прогадали: точный удар капитана команды Данила Кутузова сократил отставание северян до минимума — 4:5. Ровно за секунду до сирены гости нарушили правила, и судья указал на шестиметровую отметку. Этот момент решал исход поединка. К мячу подошёл Руслан Кудзиев. К сожалению, на сей раз футбольная фортуна была не на стороне норильчан, и вратарь Денис Субботин отразил удар Кудзиева, тем самым подарив своей команде победу. Итоговый счет — 4:5, «Тюмень» одержала победу над «Норильским никелем» во втором матче 12–го тура.

Подводя итоги встречи, Евгений Куксевич отметил: так уж складывается статистика игр в Норильске – первый матч мы выигрываем, второй проигрываем.

– Это давит психологически. Взять тот же первый гол, он был хорош, но мы могли бы сыграть более хладнокровно. Однако и своё не забили, и контратаку пропустили. Значит, пока у нас есть некоторые погрешности в этом направлении, — дал комментарий наставник заполярной команды. — Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Это их заслуга в том, что у игроков появлялись силы выйти на лучший результат.

А по мнению Николая Иванова, главного тренера МФК «Тюмень», было бы несправедливо потерять в этом матче очки: его команда вела со счётом 4:0. Подвела концовка, когда силы были уже на исходе.

– Ребята на эмоциях, на жилах вытаскивали эти матчи. Очень рад за игру в целом. Сегодня наша победа была справедливой, — поделился он.

По итогам тура у «Норильского никеля» 33 очка, команда по–прежнему занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре норильчане на выезде встретятся с «Динамо Самара». Игры пройдут 13–14 февраля.