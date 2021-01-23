Закалённые

Моржи и нерпы

Зимнее плавание (моржевание) считается формой закаливания в виде купания в открытых водоёмах зимой. Но сами моржи говорят, что это также оздоровление, следование традициям ЗОЖ, и отмечают, что после погружения в ледяную воду ощущают себя буквально заново родившимися.

Зимнее плавание распространено в разных странах и под разными наименованиями: в России и Польше — это моржевание, а увлекающиеся им соответственно «моржи»; в Финляндии — «выдры», «нерпы» и «тюлени»; в Латвии — «тюлени»; в Северной Америке — «белые медведи». Самый старый клуб «белых медведей» находится в Нью–Йорке — на Кони–Айленд, где купаются в Атлантике каждое воскресенье с октября по апрель.

Достаточно распространено моржевание в северной части Китая. Там оно называется «аквайс», что означает «вода» и «лёд». В Поднебесной аквайс входит в список национальных видов спорта. Проводятся массовые заплывы, есть постоянно действующие проруби для зрителей, например в Харбине.

Наиболее популярно моржевание в Финляндии, причиной тому холодный климат и знаменитые сауны/бани. В стране с 1989 года проводятся соревнования по зимнему плаванию. Финляндия утвердила международные правила в этом виде спорта. Заплывы проходят на короткие дистанции по дорожкам в 25, 50 и 450 метров. Есть и марафонская дистанция длиной в 1 км, но участвовать в этом виде состязаний могут немногие. В 2008 году чемпионат мира впервые прошёл за пределами Финляндии, в Лондоне.

Возраст не помеха

Норильскому клубу моржей — 35 лет, сейчас в нём состоят свыше сотни участников. Наталья Карпушкина настаивает, что организация «Моржи Таймыра» — это не только клуб любителей зимнего плавания, но и место, где каждый может найти единомышленников.

– У нас собираются люди с самыми разными интересами, в том числе почитатели ЗОЖ. Летом большой компанией мы ходим в походы, встречаем праздники — в общем, живём весело. Попасть к нам не проблема — мы есть в соцсетях и в 2ГИС. Первый заплыв — бесплатно. В дальнейшем, если человек остаётся, он платит членские взносы, разовое занятие стоит 300 рублей, — рассказывает Наталья Карпушкина.

Возраст для вступления в клуб не важен: самый юный на сегодня участник, 15–летний парень, впервые посетил занятия в семь месяцев. Верхней границы тоже нет — в клубе состоят и люди старше 80 лет.

Руководитель говорит, что приток желающих заниматься зимним плаванием становится особенно заметен после крещенских купаний — в клуб приходят целыми семьями. А вот в озеро Долгое, где и базируются «Моржи Таймыра», погружаются далеко не все.

– Истинное моржевание выглядит так: разогрелся в бане, залез в воду, вышел, растёрся и побежал дальше по своим делам. Некоторые окунаются без бани, но это очень опытные члены клуба. Кто-то уважает растирание снегом и ледяной душ, — говорит наша собеседница. — А погружения ведутся в любую погоду. Чем холоднее воздух, тем теплее кажется вода, её температура составляет примерно 3 оC.

Решайте сами

Основной вопрос, встающий перед желающими начать свой путь в моржевании, — в его влиянии на здоровье. На эту тему ведётся множество споров: одни эксперты говорят о вреде резкого сужения сосудов, которое грозит аритмией, и о том, что погружение опасно переохлаждением организма. Сами же моржи отмечают, что в результате регулярных занятий реже болеют.

Существуют абсолютные противопоказания к занятиям зимним плаванием: злокачественная онкология, некоторые сердечные и бронхолёгочные заболевания, болезни щитовидной железы и другие. Заниматься моржеванием ни в коем случае нельзя людям с недугами, которые могут сопровождаться внезапными приступами.

– Мы рекомендуем заранее пройти медобследование. Необходимо также предварительное закаливание организма — для этого можно принимать контрастный душ дома и ещё с лета обливаться холодной водой, постепенно понижая её температуру. Но люди чаще всего приходят абсолютно не подготовленными. Спасает то, что большинство из них мы встречаем осенью, когда ещё относительно тепло. По мере наступления холодов происходит естественная тренировка организма, так что зимние морозы уже не страшны, — делится Наталья. — По правилам после первой бани нельзя погружаться в ледяное озеро — распарились, вышли на улицу, подышали, обтёрлись снегом, ещё два раза попарились... И только после этого можно войти в воду, но не более чем на 30 секунд.

Часто купаться в проруби не рекомендуется, так как можно спровоцировать ряд серьёзных заболеваний. Идеальным вариантом считается одно–два погружения в неделю.