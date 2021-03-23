«Заполярник» приглашает норильчан на каток

Массовые катания на коньках организуются с целью пропаганды здорового образа жизни и проведения активного досуга. Посетить каток можно в определённые часы:

вторник – с 15.00 до 21.00 часов

среда – с 15.00 до 21.00 часов

четверг – с 15.00 до 21.00 часов

пятница – с 15.00 до 21.00 часов

суббота – с 15.00 до 21.00 часов

воскресенье – с 13.00 до 21.00 часов

понедельник – выходной

Стоимость проката одной пары коньков – 150 рублей для взрослых, 75 – для детей до 14 лет. Со своими коньками каток можно посещать бесплатно.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 42-93-89.