«Заполярник» приглашает норильчан на каток
«Заполярник» приглашает норильчан на каток
Массовые катания на коньках организуются с целью пропаганды здорового образа жизни и проведения активного досуга. Посетить каток можно в определённые часы:
вторник – с 15.00 до 21.00 часов
среда – с 15.00 до 21.00 часов
четверг – с 15.00 до 21.00 часов
пятница – с 15.00 до 21.00 часов
суббота – с 15.00 до 21.00 часов
воскресенье – с 13.00 до 21.00 часов
понедельник – выходной
Стоимость проката одной пары коньков – 150 рублей для взрослых, 75 – для детей до 14 лет. Со своими коньками каток можно посещать бесплатно.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 42-93-89.