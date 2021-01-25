Заполярные юноши завершили цикл игр в новом сезоне юношеской Суперлиги U-16 по футзалу

В первой игре против «Газпром-Югра» U-16 заполярная команда уступила: 1:3. Александр Соколов, тренер нашей команды, отметил, что в юношеском футболе важны самоотдача, эмоции, и ребята стараются:

- Наша задача сейчас — понимать, чего мы хотим от них добиться, правильно им всё объяснить. Та работа, которая сейчас проводится, позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

Следующая игра прошла 20 января, соперником выступила «Тюмень» U-16, сложный соперник. Заполярная команда уступила с разгромным счётом: 1:10.

21 и 22 норильские юноши сыграли против «Торпедо» U-16 и КПРФ U-16 соответственно.

Игра с «Торпедо» сложилась для наших ребят удачно:

Торпедо — Норильский никель — 1:2. Александр Соколов отметил, что накануне игры с командой был разобран прошедший матч, сделаны выводы и составлен план на следующую игру.

– Сегодня реализация у соперника была не такой, как у «Тюмени» накануне, поэтому такой результат. Нам удалось отработать в обороне, реализовать те моменты, которые у нас были. Видно, что ребята стараются, они забыли вчерашний матч и вышли сегодня с другим настроением и доказали, что они могут бороться и биться. Я за них очень горд!

Артём Маринин, игрок МФК «Норильский никель» U-16:

- Нам было тяжело сегодня именно эмоционально выходить на паркет после вчерашнего поражения 1:10 от «Тюмени». Спасибо тренеру, он нас поддержал. Хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками за поражение. По сегодняшней игре скажу, что «Торпедо» примерно того же уровня, что и наша команда. Очень крепкий коллектив, который сегодня не заслуживает поражения. Но сегодня мы бились друг за друга, поэтому и победили.

Заключительная встреча с КПРФ прошла вничью: 1:1. На этом первый этап Суперлиги U-16 завершён.