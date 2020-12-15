Завершилось первенство спортшколы № 1 по баскетболу

Как рассказала Валентина Лягина, секретарь соревнований, турнир прошёл интересно, девочки очень перспективные как по ростовым данным, так и по техническому подбору. Плюс регулярные тренировки.

– Сильные спортсменки, они хорошо выступают и в крае. Весной они дебютировали на первенстве региона, и команда 12-летних баскетболисток стала бронзовыми призёрами, а 11-летних — золотыми, — пояснила она.

А в первенстве школы, которое проходило на паркете спорткомплекса «Талнах» (к сожалению, без зрителей), в итоге места распределились следующим образом: первой стала команда Allinblack, за ней расположилась команда «Манчестер», замкнули тройку призёров «Девчата».

– Всегда жаль, когда игры проходят без зрителей, даже родителей мы не имеем права пускать. А они всегда очень поддерживают детей, приезжают поболеть даже из других районов, — сожалеет секретарь соревнований.

На этом баскетбольная жизнь школы не останавливается: 21 декабря должен стартовать традиционный турнир памяти Юрия Юрченко, отложенный из-за пандемии. Его участниками станут старшие ребята, ученики выпускных классов школы. В спортшколе пояснили, что состав команд будут ротировать так, чтобы выступить смогли только те ребята, кому это разрешено по возрасту. Это, возможно, изменит расклад сил в командах, но не снизит градус интереса к играм.