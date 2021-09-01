Завтра на стадионе «Заполярник» стартует Кубок «Заполярной Правды» по футболу

В этом году в борьбу за Кубок старейшего городского издания Норильска вступят девять команд. Игры пройдут по олимпийской системе - навылет - и начнутся с 1/4 финала.

«Команды укомплектованы, состав у всех стабильный, за последние пару лет поменялось максимум несколько человек. Некоторые коллективы в этот раз объединились, укрепив свои позиции. Например, команда «Мотор», представляющая Талнах и Кайеркан, собрала под своими знамёнами бывших игроков «Обогатителя» и мини-футбольного «Мотора». «Металлист» объединился с «Транспортником». Новички показали себя очень хорошо, это добавляет розыгрышу Кубка интриги», - поделился главный судья турнира Наил Гусейнов.

Он добавил, что длительный перерыв в большом футболе сказался на физическом состоянии ряда спортсменов, особенно тех, кто не имеет регулярной практики игры в мини-футбол в течение года. Это было особенно заметно в начале сезона, но за время чемпионата и Кубка города футболисты набрали форму и успели сыграться, так что к битве за Кубок «Заполярной Правды» они подошли во всеоружии.

Напомним, игры Кубка будут проходить на стадионе «Заполярник» как в будние дни - по вторникам и четвергам, так и в выходные. Стартовая игра между командами «Строитель» и «Масаллы» состоится 2 сентября в 19.00. 7 сентября; во вторник, в 18.30, на поле встретятся «НУР» и «Мотор» в 18.30. В 20.30 силами померяются «Туран» и победитель в матче предыдущей пары.