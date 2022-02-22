Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»

Сразу после церемонии открытия на футбольном поле стартуют соревнования между коллективами Центрального района, Талнаха и Дудинки. Команды сразятся в паркуре, брейк-дансе, хип-хопе и футбольном фристайле. Мастерство ребят будут оценивать чемпионы России по этим направлениям, приехавшие из Красноярска.

Фестиваль организован в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».