МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»

Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»

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Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»

Гостей ждут в спортхолле «Айка» в 10.00.

Завтра состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса по уличному спорту и танцу «Движение улиц»

Сразу после церемонии открытия на футбольном поле стартуют соревнования между коллективами Центрального района, Талнаха и Дудинки. Команды сразятся в паркуре, брейк-дансе, хип-хопе и футбольном фристайле. Мастерство ребят будут оценивать чемпионы России по этим направлениям, приехавшие из Красноярска.

Фестиваль организован в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Фото из архива «Заполярной правды»
22 февраля в 11:30 650
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