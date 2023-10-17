Завтра в Дудинке стартует Открытый чемпионат и первенство района по северному многоборью

Церемония открытия назначена на 18 октября в 12.00. Первый день соревнований будет проходить в Дудинском спортивном комплексе. Здесь после торжественной церемонии пройдут соревнования по тройному прыжку с отталкиванием двумя ногами.

На следующий день, 19 октября, в 12.00 на площади у ледовой арены «Таймыр» северяне поборются за победу в беге с палкой. 20 октября в 11.00 в районе площадки гидропорта (ул. Окружная) пройдут соревнования по метанию топора на дальность. И 21 октября в 12.00 на площади у ледовой арены «Таймыр» участники будут состязаться в метании тынзяна на хорей.

Заключительным этапом станут прыжки через нарты, которые пройдут в Дудинском спортивном комплексе 22 октября в 12.00. В этот же день в 16.00 состоится торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей.