Жители Красноярья могут внести свой вклад в развитие спорта в регионе

Принять участие в конкурсе могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн- или оффлайн-форматах, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек.

Подать заявку можно по пяти номинациям:

– «Точка старта» - проекты местного, муниципального, регионального уровней, деятельность которых охватывает до 500 участников;

– «Масштаб» – проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников;

– «Дети в спорте» – направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет;

– «Трансформация в спорте» – направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта;

– «Безграничные возможности» – проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Авторам 250 лучших проектов откроется доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и сделать замыслы реальностью.

Для прошедших в шорт-лист 25 инициатив предусмотрена ещё одна образовательная программа, она научит авторов проектов грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления.

Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 тысяч рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет Гран-при размером в миллион рублей.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно. Итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.