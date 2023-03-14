Жизнь в двух мирах

Что есть фиджитал

Фиджитал — самое современное и молодое направление в спортиндустрии. По сути, ему нет ещё и года, так как первые подобные соревнования прошли только в 2022-м. В это время у новой дисциплины и появилось своё имя, которое является миксом английских слов physical (физический) и digital (цифровой). Кто и когда решил совместить киберспорт с реальным, сейчас доподлинно неизвестно. Идея лежала на поверхности и пришла в головы разным людям в разных странах одновременно, но именно Россия перехватила пальму первенства в этом направлении. Сейчас полным ходом идёт подготовка к глобальному международному чемпионату по фиджитал - «Игры будущего», на участие в котором уже заявились более ста стран, а призовой фонд на данный момент составляет 24 млн долларов, которые будут разыграны в 16 дисциплинах. Собственно в рамках подготовки спортсменов для будущих цифровых олимпийских игр и проводились несколько крупных всероссийских и международных состязаний в ближнем зарубежье, где российские киберспортсмены показали отличные результаты.

Причина и следствие

Такой интерес к новому направлению, в том числе и на государственном уровне, легко объясним. Киберспорт признан официальным видом спорта в России в 2016 году, хотя впервые заговорили об этом в 2005-м. Дисциплину внесли в официальный список, заодно разработав и нормативы для кандидатов и мастеров спорта по данному направлению — теперь человек вполне может получить звание мастера спорта России международного класса. Как и в обычных спортивных дисциплинах, для каждого звания необходимо достичь определённых результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Вот только, чтобы получить к.м.с. и м.с. по киберспорту, игрок должен сначала попасть в группу высшего спортивного мастерства, а для этого сдать физические нормативы. Предположительно, это могли бы быть кликанье мышкой на время или на худой конец тест на скорость реакции, но здесь киберспортсменов ждал сюрприз. Киберспортсмены мужского пола должны пробежать стометровку за 14,4 с, дистанцию 3 км за 15 минут, присесть без остановки 25 раз подряд, поднять туловище из положения лежа на спине 33 раза за минуту. Для девушек требования чуть проще: на 100 м им дают 17,6 с, а вместо трёх километров предлагают пробежать два, но за 12 минут. Приседать надо 23 раза без остановки, совершить 32 раза подъёмы туловища за минуту.

С появлением у киберспорта официального статуса в ряде спортивных школ открылись кафедры по киберспорту — если дисциплина официально признана, должна быть и обучающая программа. Впрочем, произошло это с немалой задержкой — только в прошлом году. В документе Минспорта есть и раскладка подготовки по разным направлениям. Например, в группе высшего спортивного мастерства до 40% времени должна занимать не игровая практика, а физподготовка – общая и специальная. Это для тех киберспортсменов, кто хочет специализироваться на спортивных играх. А вот для любителей шутеров и стратегий власти в обучающую программу внедрили военно-полевую подготовку, а также стратегическую и тактическую — из офицерских курсов военных училищ. То есть спортсмены этого рода учатся не только стрелять в компьютерной игре, но и проходят боевое слаживание по методике штурмовых подразделений, а также изучают глобальные военные тактики вроде штурма городов и взятия укрепрайонов.

Неудивительно, что с таким подходом именно фиджитал-спорт в мгновение ока стал приоритетнее обычных кибердисциплин и начал развиваться в России семимильными шагами.

Как это работает

Соревнования по фиджитал — зрелище весьма любопытное. В базовых спортивных направлениях всё элементарно: поиграли команды в FIFA, а затем вышли на поле и сразились уже вживую. Победил тот, у кого и компьютерная, и физическая подготовка на уровне. Тоже с баскетболом и с хоккеем. По этим направлениям уже проводилось несколько крупных чемпионатов. Дальше — интереснее. В феврале как раз на соревнованиях в Казани в список были включены ещё и файтинги — игры про рукопашный бой один на один. Соревновались спортсмены в бессмертный Mortal Kombat, после чего доказывали, что умеют не только мучать джойстик, но и махать ногами. Живой этап файтинга был разделён на два потока. Классическое карате — для обладателей поясов и званий в этом виде единоборств, и октагон — для бойцов из остальных дисциплин, вне категории и рангов. По впечатлениям зрителей, получилось не хуже, чем на состязаниях по ММА, собственно некоторые из участников как раз профессиональные бойцы из этого вида спорта. В общем, все любители кровавых видов спорта — и виртуального, и реального — остались в восторге.

Не менее зрелищным выглядели и соревнования по тактическим шутерам типа DOTA2. Сначала команды соревновались в виртуальном пространстве, а затем тем же составом играли в лазертаг и страйкбол. Кроме того, на фестивали прошли состязания по скоростному пилотированию дронов, VR-игры и многое другое.

В конце марта опробуют организаторы и новые дисциплины фиджитал—гонки. В новую и необычную дисциплину входят заезд на картингах по ледовой трассе и соревнования на компьютерном симуляторе. Как это будет выглядеть, пока не раскрывается, но и зрителям, и участникам было обещано незабываемое зрелище. В общем, киберспорт в сочетании с реальным оказался по душе не только нашим, но и многим зарубежным геймерам. Россия явно держит лидерство и серьёзно настроена стать центром международного фиджитал-спорта.

А что в Норильске?

Наш заполярный город тоже не отстаёт от современных трендов и веяний. Совсем недавно о фиджитал-спорте говорили на региональной образовательной конференции «Вклад в будущее», которая проходила на базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Там же прошли и первые в истории Норильска показательные соревнования по фиджитал-футболу. А с сентября на базе колледжа планируется запустить ещё фиджитал-волейбол и баскетбол, объединив под своими знамёнами местных геймеров. Норильских киберспортсменов уже поддерживает администрация города. Так в конце прошлого года глава города Дмитрий Карасев предложил Арктической федерации киберспорта провести состязания по FIFA на PlayStation 5. В состязании приняли участие 96 человек. Победитель получил кубок турнира и новенькую игровую приставку PlayStation 5. А сам турнир решено было сделать традиционным. Так что мы ещё услышим о кибербаталиях за Кубок главы города. Также в планах ассоциации — организовывать регулярные турниры по другим играм. Быть может, фиджитал-формат займёт в этом списке особое место.

В перспективе

Если ещё полгода назад к фиджитал-спорту относились больше как к модному поветрию, то уже сейчас становится понятным, что это направление может вырасти в по-настоящему серьёзные дисциплины. Безусловно, понадобятся профессиональные фиджитал-спортсмены и команды, но процесс уже запущен. Например, на текущий момент организаторы «Игр будущего» подписали соглашения уже с 39 вузами. Среди них: РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики, Дальневосточный федеральный университет, университет «Синергия», университет «Иннополис». В планах – открыть образовательные программы по фиджитал-спорту. В ряде вузов соответствующие кафедры уже заработали и набирают студентов. Кроме того, в Москве и Питере проводятся детско-юношеские турниры. Так в октябре в «Первых московских школьных играх» соревновались 175 участников. В программу включили три дисциплины: «Баскетбольное двоеборье», «Тактический бой» и «Танцевальный марафон». А в сентябре в Кемерово на площадке нового многофункционального спорткомплекса «Кузбасс Арена» открыли фиджитал-центр. Здесь в киберспортивном пространстве площадью 260 м² оборудована зона c компьютерами и консолями Sony Playstation, зал для VR, а также место для отдыха гостей, раздевалки, душевые. На «умной» спортивной площадке можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панной (разновидность уличного футбола) и воркаутом. Предусмотрена система рейтинга посетителей, который формируется за счёт показателей цифровой и физической активности на площадке.

Зачем это нужно?

Как ни плюй в сторону мобильного телефона, компьютера или умной колонки, цифровые технологии всё плотнее входят в нашу жизнь. Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и человек всё сильнее попадает от них в зависимость. Многие футурологи рисуют картины мрачного будущего, в котором толстое и ленивое человечество проводит всю жизнь, не отрываясь от экрана. Возможно, фиджитал станет выходом из этой ситуации, совместив в себе и любимые молодёжью компьютерные игры, и немалую физическую активность.