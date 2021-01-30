Зима в радость

Все бегут

Занятия лыжным спортом имеют ряд преимуществ перед другими видами тренировок. Это обусловлено пребыванием на свежем воздухе и пользой, приносимой организму в целом, когда работают все мышцы, включая шейные и лицевые. В лыжах отсутствуют ограничения по возрасту, росту, весу или здоровью (за исключением болезней сердца). Многие используют хождение или бег на лыжах как хороший способ оздоровиться. Во время пробежки можно любоваться зимними пейзажами, вид которых положительно воздействует на нервную систему и помогает предотвратить депрессию.

Лыжная секция в Норильске появилась зимой 1945 года — она объединяла 136 спортсменов. В числе первых тренеров по лыжным гонкам — Юрий Зудов: соревнования, посвящённые его памяти, проходят у нас ежегодно. В мае 1963 года в Норильске проводили тренировки спортсмены советской сборной по лыжному спорту. Сегодня в городе есть две спортшколы, культивирующие лыжные гонки, — № 3 и № 6. Федерация лыжных гонок действует уже несколько лет и объединяет как юных спортсменов, так и взрослых; она же отслеживает достижения наших лыжников, представляющих город на соревнованиях самых разных уровней.

К сожалению, сегодня лыжные гонки стали менее популярными, чем несколько десятилетий назад. Это связано как с оттоком занимающихся, так и с перепрофилированием лыжной базы «Оль-Гуль» в направлении туризма. И всё же именно тут проводятся соревнования разных рангов, в том числе корпоративные, в которых представители федерации участвуют в составе судейских бригад.

Ещё одна из причин снижения массовости лыжного спорта, по мнению Олега Лебедева, заключается в том, что программа уроков физкультуры не предполагает обязательного знакомства с ним. Раньше школьники приезжали на занятия физкультурой на «Оль–Гуль», многие оставались тренироваться на отделении лыжных гонок. Отрицательное влияние оказывают также изменения в работе самих спортшкол — принцип «от количества к качеству» ушёл в прошлое:

– В наши дни упор делается не на массовость, а на результат. Я считаю это неправильным. На достижения, по–моему, должны ориентироваться школы олимпийского резерва и высшего спортивного мастерства, а обычные спортшколы — принимать всех желающих, — поделился Олег Лебедев.

Это успех

Две трети занимающихся в нашей федерации — юноши. Однако максимальные результаты в истории лыжной школы города принадлежат именно прекрасной половине. Например, Анна Щербинина — мастер спорта международного класса по лыжам и биатлону, призёр первенства Европы по биатлону, выступала за сборную страны на этапах Кубка мира. Сегодня Анна — супруга Матвея Елисеева, члена мужской биатлонной сборной России, работает тренером–психологом. Конечно, это не единственная взятая норильчанами высота: в разные годы норильские лыжники становились победителями Красноярского края и Сибирского федерального округа, призёрами чемпионатов и первенств России, а среди ветеранов результаты ещё более впечатляющие.

Совсем свежая новость – сразу два золота на первенстве края: медали домой привезли норильские лыжники Александр Буханцов и Игорь Демиденко.

Инвентаризация

В спортшколы города желающих заниматься лыжами набирают с девяти лет. Платных секций в Норильске нет, лыжная база доступна для всех желающих, там же можно взять в аренду инвентарь.

– Я не считаю оправданным наличие платных секций по лыжам, потому что это и без того дорогой спорт. В лыжных гонках принято разделение на классический и коньковый ход (или свободный стиль). Так что в идеале нужно иметь как минимум два набора лыж, палок и ботинок. А цены приличные: лыжи профессионального образца стоят около 50 тысяч рублей за пару, ботинки — до 40 тысяч, палки — до 20 тысяч. Конечно, для начала люди берут инвентарь попроще. Тут и цены демократичнее: лыжи — порядка 6000 рублей, ботинки — около 4000, крепления и палки — около 3000 рублей, — говорит Олег Лебедев.

При этом детей–лыжников в спортшколе инвентарём обеспечивают бесплатно. В спортшколе № 3 совсем недавно закупили ботинки и лыжи хорошего качества. Порой, признаётся Олег Лебедев, выручают спонсоры, да и «право наследования» никто не отменял: дети растут, на их место приходят новые ребята, которые спокойно «донашивают» лыжи старших товарищей.