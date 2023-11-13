Золотую медаль и память о встрече с двумя чемпионами мира привёз с краевого турнира норильский боксёр
Золотую медаль и память о встрече с двумя чемпионами мира привёз с краевого турнира норильский боксёр
Недавно в Шарыпово завершился юбилейный X традиционный открытый краевой турнир по боксу памяти Сергея Миндруля. Он был одним из сильнейших боксёров-тяжеловесов Красноярского края в 80-е годы, побеждал на первенствах СССР и Сибири. Закончив спортивную карьеру, начал развивать в родном городе детский спорт и стал первым президентом федерации бокса в Шарыпове. Сергей Миндруль трагически погиб в 2005 году. На открытии нынешнего турнира присутствовали его родные - мать, сын и внуки. Сын Михаил презентовал книгу о своём отце и истории развития бокса в Шарыпово.
Также почётными гостями турнира стали Руслан Проводников, чемпион мира по версии WBO, и действующий боксёр-тяжеловес, чемпион мира 2021 года в Белграде Марк Петровский. Чемпионы напутствовали участников на честную борьбу, а по окончании соревнований многие ребята получили их автографы и смогли вместе сфотографироваться.
Сам же турнир был традиционно многочисленным: выступили 175 участников из 19 команд со всех уголков Красноярского края, а также из Кемеровской и Томской областей, республики Хакасия и города Владивостока. Такой большой охват участников говорит о значимости шарыповского турнира в краевой сетке соревнований, отметили его организаторы.
Норильск представляли воспитанники спортшкол № 4 и 5. Один из них, Сергей Созыкин, стал лучшим в своей группе 10-11 лет. Спортсмен тренируется под руководством Владимира Лазника и Максима Трофимова.
- Серёжа провёл два боя, в обоих одержал досрочные победы: в первом бою — в первом же раунде, в следующей встрече — во втором раунде. И стал победителем турнира в своей возрастной группе, - делится его наставник Максим Трофимов (СШ № 4).
Также Ислам Умаров стал вторым, Самир Хуршидов — третьим, как и Григорий Бондаренко. Это воспитанники Кемрана Султанова и Владислава Васильева (СШ № 5). Помимо того, бронза на счету Егора Карасёва, Леонида Логинова, Руслана Исхакова и Рамиза Апаева (СШ № 4).