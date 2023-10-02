«Звёзды Красноярья» зажглись в Норильске

На днях в Красноярске прошла церемония открытия соревнований среди детских спортивных школ региона по игровым видам спорта. Отстаивать честь своих городов на первенстве по баскетболу, волейболу, футболу и другим видам собрались лучшие команды края.

Баскетбольные страсти разгорелись в Железногорске (ДООЦ «Горный»). На соревнованиях среди юношей и девушек 13 лет и младше, кроме хозяев площадки, выступали команды из Красноярска, Зеленогорска, Бородино, Норильска, Ачинска, Назарово, Енисейска, Ермаковского и Мотыгинского районов. Женский баскетбол северного города представляла команда «Сияние», состоящая из воспитанниц спортшколы № 5, усиленная двумя игроками спортшколы № 1.

Игры проходили в двух подгруппах по четыре команды в каждой. Соперницы прежде не раз встречались на первенстве Красноярского края, так что знали сильные и слабые стороны друг друга. Но тем интересней ожидались игры.

Благодаря грамотной тактике, распределению игроков по пятёркам тренера норильской команды Александра Эргашева и стараниям баскетболисток, они смогли выйти на первое место в своей подгруппе. В полуфинале никто не готов был уступить, ведь от результата зависит, кто будет играть в финале. Команде кайерканских девушек вступила в борьбу с командой из Назарово, техничным и достойным соперником. Наши спортсменки играли собранно, с рабочим настроем. Сил потратили много, зато результат - уверенная победа. Впереди — игра за первое место с сильнейшей красноярской командой «Енисей».

– Все понимали, — говорит Александр Эргашев, — игра будет сложной и в физическом, и в эмоциональном плане. В нашей сборной на соревнования приехали не все игроки. Любая травма или пять фолов в первой половине матча (а девочки в этом возрасте должны два периода играть только «пятёрками») может сыграть на руку сопернику. Это понимали и игроки «Енисея», и их тренеры. Поэтому с первых секунд давление на нашу команду было огромным.

Первая половина встречи завершилась в пользу Кайеркана с отрывом около 20 очков. Вторая половина прошла не так удачно: юные норильчанки подустали, и основные игроки заработали по три-четыре фола. Нужно было доиграть аккуратно, в любой момент мог быть дан пятый, решающий фол.

- А натиск со стороны «Енисея» не прекращался. На трибунах стоял такой гул, что иногда моих слов команда не слышала! Правда, болели и за Кайеркан, и за Красноярск. Я призывал спортсменок к спокойствию и выдержанности: оставалось продержаться последние минуты. Даже с небольшими травмами, полученными в ходе игры, они выстояли. Настоящие молодцы! — рассказывает тренер команды.

Добавим, что наши девочки уже успешно выступали на краевых и всероссийских соревнованиях и в этот раз снова оказались на высоте. Александр Эргашев отметил действительно самоотверженную игру своих воспитанниц: Мещерской Александры и Потоцкой Екатерины (центровые игроки), Мочаленко Елизаветы и Перескоковой Вероники (игроки первого номера), Приходько Софьи, Топоевой Маргариты, Хомяк Валерии (лучшие игроки по перехватам), Гелету Милану, Недужко Екатерину и Шустову Дарью (лучшие атакующие игроки).

Впереди у обладательниц титула «Звёзды Красноярья» первенство Сибири, куда команда отправится через месяц.