Школа сапсёрфинга готова к работе

В школу сапсёрфинга пришло оборудование для тренировок, тренеры прошли необходимое обучение, а норильчане живут в предвкушении занятий. Планируется, что работать школа будет на лыжной базе «Оль-Гуль».

Проект «Сёрфинг в городе» реализуется при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Для большинства горожан, которые ждут открытия школы, это будет уникальной возможностью испытать свой вестибулярный аппарат на сап-доске.

Константин Кочан, президент Спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» говорит, что оборудование уже на территории. В первую очередь пришло пять сап-досок, спасательные жилеты, экипировка для занятий.

- Всё идёт по плану, никаких сбоев в выполнении проекта нет, – поясняет Константин Кочан. - Досок у нас пока немного, поэтому акцент при закупке оборудования был сделан на универсальность, чтобы на досках могло тренироваться большинство горожан. А вот спасательные жилеты будут подбираться чётко по размеру. С помощью пробной части мы поймём, какие размеры жилетов будут наиболее востребованны, и в дальнейшем дозакажем нужные размеры.

Мы надеемся, что летом запустим свой проект и сможем приступить к благоустройству озера на лыжной базе «Оль-Гуль», сборке и монтажу пирса, а возможно и к тренировкам. Если вдруг карантин не будет отменён, то ознакомительные семинары с сапсёрфингом будут проводиться онлайн. Уже разработана обучающая программа, и, находясь на самоизоляции, норильчане смогут изучить, например, правила безопасного поведения на воде. Также мы работаем и над другой, не менее привлекательной, частью нашего проекта «Сёрфинг в городе» - развитие туризма, и для этого планируется приглашать профессионалов, которые расскажут о водном туризме, прочитают онлайн-лекции, как собирать оборудование, как совершать переправы по воде.

Сейчас будущие инструкторы по сапсёрфингу активно готовятся к тренировкам, выполняя упражнения на баланс, координацию движений, пробуют имитировать греблю и не забывают про общефизическую подготовку.