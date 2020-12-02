МАУ ИЦ «Норильские новости»

Снежная сказка в Талнахе

Снежная сказка в Талнахе

Главная / Фоторепортажи / Город

Снежная сказка в Талнахе

Снежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в ТалнахеСнежная сказка в Талнахе

Дорожные службы продолжают устранять последствия метели в Талнахе. По данным МЧС завтра, 3 декабря, сохранится сильный ветер и снегопад.

Фото Ирина Яринская
2 декабря в 19:00 240
МетельСнежная стихия
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи