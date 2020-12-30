«Оль-Гуль» преобразится

28 декабря были подведены результаты конкурса «Мир новых возможностей» благотворительной программы компании «Норникель». Одним из победителей в номинации «Полюс города» стал проект «АКВАТОРИЯ-НОРИЛЬСК» лыжной базы «Оль-Гуль», для реализации которого будет выделено порядка 6,2 миллиона грантовых средств.

В рамках проекта на «Оль-гуль» благоустроят причальную зону озера, которая создаст комфортную всесезонную акваторию для активного отдыха, занятий спортом и туризмом. В партнёрстве с Агентством развития Норильска и администрацией города ещё до подачи проектной заявки были проведены исследования озера — взяты пробы воды, определены и нанесены на карту глубины, разработана проектно-сметная документация поэтапного благоустройства территории. Согласно заключению аккредитованной лаборатории вода озера соответствует стандартам СанПиН, и при организации работы спасателя озеро Оль-Гуль станет единственным открытым водным объектом Норильска, в котором можно будет купаться.

В результате реализации проекта будет создана всесезонная точка притяжения для норильчан и гостей города: в летний период — благоустроенный пляж, безопасная купальная зона, место проведения тренировок и соревнований по водным видам спорта и туристическая зона. Крутые берега планируется террасировать, чтобы до воды смогли добраться не только сильные физически люди, но и посетители с ограниченными возможностями здоровья, пляж отсыпать новым чистым песком. Также планируется организовать работу летнего кафе и услуги по прокату байдарок, шезлонгов, сапбордов для гостей базы.

Зимой озеро станет площадкой для начинающих лыжников, в том числе для самых маленьких, а также местом для катания на собачьих упряжках, банане, ватрушках, для занятий скандинавской ходьбой. Конечно же, вся территория останется в свободном бесплатном доступе. Для осмотра живописных окрестностей можно будет использовать специально установленный бинокуляр.

Напомним, что проект будет реализован при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и более 15 организаций-партнёров, в том числе Агентства развития Норильска, Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, управления по спорту Администрации города Норильска, волонтёрских организаций, СМИ и др.