МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские службы устраняют последствия непогоды

Главная / Фоторепортажи / Город

Норильские службы устраняют последствия непогоды

Норильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогодыНорильские службы устраняют последствия непогоды

22 ноября в конференц-зале администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое работе городских служб в сложных метеоусловиях. А городские службы активно устраняли последствия "Штормового предупреждения".

Фото Денис Кожевников
23 ноября в 17:36 450
Штормовое предупреждение
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи