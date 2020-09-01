Памятные моменты Дня Знаний

Как и положено, первый день, День знаний, проходил с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором: термометрия, кабинетная система, масочный режим. Но, несмотря на некоторые трудности, детки счастливы, ведь у них сегодня праздник и начало нового жизненного этапа.