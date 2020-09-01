МАУ ИЦ «Норильские новости»

Памятные моменты Дня Знаний

Главная / Фоторепортажи / Город

Памятные моменты Дня Знаний

Сегодня все школы города распахнули свои двери для учеников. И по традиции для школьников проводился праздник в честь Дня знаний, но в новом формате, продиктованном эпидемиологической обстановкой в городе.

Памятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня ЗнанийПамятные моменты Дня Знаний

Как и положено, первый день, День знаний, проходил с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором: термометрия, кабинетная система, масочный режим. Но, несмотря на некоторые трудности, детки счастливы, ведь у них сегодня праздник и начало нового жизненного этапа.

Фото Ирина Яринская
1 сентября в 15:47 380
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи