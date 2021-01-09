МАУ ИЦ «Норильские новости»

Снежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизней

Снежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизней

Главная / Фоторепортажи / Город

Снежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизней

Снежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизнейСнежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизней

Сегодня ночью в 00:30 на горнолыжной базе «Гора Отдельная» произошёл сход лавины. Снегом засыпало обширную территорию, под которым оказались пять частных домиков и люди. МЧС развернули спасатльную операцию по поиску людей в местах завала. В помощь на место происшествия прибыл Дудинский Арктический поисково-спасательный отряд и оперативная группа во главе с начальником управления МЧС России по Красноярскому краю Игорем Лисиным.

Под снежной лавиной погибла семья директора канатной дороги Владислава Попова - жена и годовалый ребёнок. Старший сын находится в больнице с многочисленными переломами и обморожением. Ещё один человек самостоятельно выбрался из завала и обратился за медицинской помощью, но отказался от госпитализации.

Поисково-спасательная операция завершена. Все пропавшие были найдены.

Фото Денис Кожевников
9 января в 15:37 820
Снежная лавина
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи