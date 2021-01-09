Снежная лавина на лыжной базе унесла несколько жизней

Сегодня ночью в 00:30 на горнолыжной базе «Гора Отдельная» произошёл сход лавины. Снегом засыпало обширную территорию, под которым оказались пять частных домиков и люди. МЧС развернули спасатльную операцию по поиску людей в местах завала. В помощь на место происшествия прибыл Дудинский Арктический поисково-спасательный отряд и оперативная группа во главе с начальником управления МЧС России по Красноярскому краю Игорем Лисиным.

Под снежной лавиной погибла семья директора канатной дороги Владислава Попова - жена и годовалый ребёнок. Старший сын находится в больнице с многочисленными переломами и обморожением. Ещё один человек самостоятельно выбрался из завала и обратился за медицинской помощью, но отказался от госпитализации.

Поисково-спасательная операция завершена. Все пропавшие были найдены.