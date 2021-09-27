МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске прошёл общегородской субботник по озеленению

В Норильске прошёл общегородской субботник по озеленению

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В Норильске прошёл общегородской субботник по озеленению

Коллективы предприятий, организаций, неравнодушные норильчане традиционно вышли на улицы города, чтобы принять участие в общем деле.

В Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленениюВ Норильске прошёл общегородской субботник по озеленению

Несмотря на выходной, в субботу с девяти утра в городе кипела работа. На основных площадках, которые были распределены между организациями, появились молодые зелёные саженцы, специально выращенные в талнахских теплицах.

«В Центральном районе высадили более 600 саженцев, примерно столько же в Талнахе, в Кайеркане и Оганере - порядка 200. В прошлом году основная доля саженцев заняла разделительные газоны вдоль проезжей части, а в этом году предпочтение отдали общественным территориям, благоустроенным в последние два года. Это участки, попавшие под реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

Фото Владимир Макушкин
27 сентября в 15:36 400
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