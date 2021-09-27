В Норильске прошёл общегородской субботник по озеленению

Несмотря на выходной, в субботу с девяти утра в городе кипела работа. На основных площадках, которые были распределены между организациями, появились молодые зелёные саженцы, специально выращенные в талнахских теплицах.

«В Центральном районе высадили более 600 саженцев, примерно столько же в Талнахе, в Кайеркане и Оганере - порядка 200. В прошлом году основная доля саженцев заняла разделительные газоны вдоль проезжей части, а в этом году предпочтение отдали общественным территориям, благоустроенным в последние два года. Это участки, попавшие под реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев.